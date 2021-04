Vyjadrenie Moniky Beňovej

"V prvom rade, politiku tu zo Sputnik V robil bývalý premiér a súčasný minister financií a niekoľko jeho vlastných koaličných partnerov. Bol to Igor Matovič, ktorý bez rozhodnutia vlády išiel na rokovania najprv do Ruskej federácie a následne do Maďarska rokovať na tému, ktorá nijako do portfólia ministerstva financií nespadá. Politikárčil v Rusku aj v Maďarsku opäť len on," píše smeráčka Monika Beňová.

Podľa nej je logické, že ŠUKL podobne ako EMA potrebuje kompletnú dokumentáciu od kohokoľvek, pretože také sú pravidlá. "Ak ich Matovič po roku premiérovania nevie, tak je to rovnako nekompetentné ako celé jeho doterajšie pôsobenie v politike," dodala s tým, že sa bývalý premiér motá vo svojich klamstvách a výmysloch a je hanbou, že práve on hovorí o cti iných. Ďalej uviedla, že žiaden politik doteraz neurobil Slovensku také zlé meno ako Igor Matovič.

Monika Beňová pracuje popri materskej online. Zdroj: Facebook

Beňová tvrdí, že Ruskej federácii Slovensko neurobili vôbec nič. Požiadavka na dokumentáciu je úplne štandardný postup. "Považujem skôr za nepochopiteľné, že je toľko nejasností okolo celej tejto kauzy. Tvrdenie, že nie je dôležitý obal, ale obsah je len ďalším dôkazom, že Matovič ani netuší o čom rozpráva. Farmaceutický priemysel je totiž veľmi kreatívny," skonštatovala Beňová.

"Spochybňovanie každého a všetkých ostatných typickou zbraňou babrákov a neschopných ľudí ako je Matovič. Vyzerá ako pokútny exorcista," zakončila príspevok europoslankyňa.

Vyjadrenie Mira Kollára

Svojim postojom prispel do kritiky ex premiéra aj bývalý koaličný poslanec za stranu Za ľudí Miro Kollár. Tvrdí, že Matovič klame a uráža čestné ženy.

Kollár vysvetlil, že z koalície odišiel 17. februára. Kauza Sputnik začala 1. marca. Fakt, že Matovič dáva jeho odchod z vládnej koalície do súvislosti s kauzou Sputnik V alebo koaličnou krízou vníma ako zavádzanie.

"Odišiel som z vládnej koalície práve pre ten štýl vládnutia a komunikácie, ktorý dlhodobo predvádza ex-premiér Matovič. Jeho dnešné vyjadrenia ukazujú, že som urobil dobre, pretože Igor Matovič sa nezmenil," objasnil Kollár svoj odchod.

Kollár verí, že pani prezidentka Čaputová a ministerka spravodlivosti Kolíková, na základe oboznámenia sa so zmluvou a listom ruskej strany, potvrdili, že Igor Matovič klamal aj o dôvodoch, pre ktoré vraj Rusi od zmluvy odstúpili.

"Pán minister financií prosím nefabulujte, ani o dôvodoch údajného odstúpenia od zmluvy, ani o mojich dôvodoch odchodu z koalície, ani o mojej politickej budúcnosti." vyzval Kollár ministra financií.

