Slová komičky Simony vyvolali doslova zemetrasenie. ,,A depresia je na svete. Máme málo prípadov porúch príjmu potravy u doslova detí? Prečo tam nemôže byť ukázaná aj normálna veľkosť ženy? Prečo nevieme prijať skutočnosť a diverzitu? Nikto, kto tam sedí, sa tomu nečuduje? Dievčatá sú krásne a šikovné. Ale to sú aj ženy, ktoré nemajú veľkosť S, tak prosím, nevnucujme predstavu, že len a len toto je skutočná krása," napísala na Instagrame počas promenády dievčat v plavkách.

Na jej slová reagovali prostredníctvom sociálnej siete Slovenky, ktoré sa s podobným názorom nedokázali stotožniť a pomyslená vojna bola na svete. "Netvrdím, že žena plnších tvarov nemôže byť sexi alebo sebavedomá, ale čo táto pani predvádza na internete, doslova - robenie si slávy na druhých (v januári Cibulková, august Miss). XL, XXL, XXXL? To je podľa vás bodypositivity pre dievčatá v produktívnom veku do 25 rokov? Pre mladú ženu v pohybe? Nie, vážení, to je obezita, ktorú skrývajú a prezentujú ako bodypositivity a selflove,“ odkázala niekdajšia finalistka Miss Veronika Rajek.

O slovo sa najnovšie prihlásila aj europoslankyňa Beňová. "Nedávno som počúvala reláciu a tam odborník povedal zaujímavú vetu. Videli ste už niekedy človeka, ktorý sa dožil vysokého veku a bol obézny?," napísala na sociálnej sieti.