Z Beňovej slov bolo mimoriadne dobrú náladu cítiť aj v nasledujúci deň. "S nevestou som absolútne spokojná. Je úžasná a aj včera to dokonale zvládla," neskrývala nadšenie europoslankyňa. Podľa jej slov však samotná "veselka" pripomínala skôr posedenie v kruhu najbližšej rodiny, ako tradičnou svadobnú hostinu. "Z obradnej siene sme sa presunuli do Modry a išlo skôr o rodinné posedenie. Bolo nás iba 12. Porozprávali sme sa, z chuti sme sa zasmiali, takže išlo o naozaj súkromnú udalosť," prezrádza Beňová s tým, že celý progra​m trval približne do šiestej hodiny poobede.

Svadobné menu si vyberali mladomanželia. "Bolo skôr tradičné. Predjedlo bola husacia pečeň s hruškou, nasledoval vývar, mäso so zemiakovo-celerovým piré a torta," priblížila politička s tým, že so svadoným darom si ťažkú hlavu robiť nemusela. "Čo zaujímavé dostali vám povedať neviem, keďže mladomanželia si svadobné dary rozbaľovali až doma. No my sme im dali peniaze. Sami predsa nejlepšie vedia čo potrebujú. Možno možno keď sa raz opäť bude dať v pokoji cestovať, doprajú si zaujímavú svadobnú cestu," skonštatovala.

Podľa hrdej maminy zvládla celú udalosť na výbornú aj maličká Lea. "Zvládla to fantasticky, počas presunu z Petržalky do Modry sa pohrala v aute. Potom sa trochu napapala, opäť trochu pohrala a potom zaspala v kočiari. Prebudila sa až krátko pred koncom posedenia," uzatvára Beňová.

