Nevyhlo sa to ani jej! Pred pár dňami dostala poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová (53) spolu s celou rodinou covid. Chorobu sa im napokon všetkým podarilo prekonať, avšak s viditeľnými následkami.

To najťažšie už majú za sebou. Europoslankyňa síce prekonala covid takmer bezpríznakovo, jej najbližší však také šťastie už nemali. Ročná dcérka Lea mala teploty, Beňovej partner Ľubomír Klčo (37) však naďalej bojuje s nepríjemným kašľom a ako priznala počas nedeľnej debaty v relácii TV Markíza Na telo, aj preto prehodnotila svoj postoj k povinnému očkovaniu.

Počas niekoľkodňového zápasenia s nepríjemným vírusom bola pre političku podľa vlastných slov istá bezmocnosť a neistota. „To je to najdepresívnejšie, že vám vlastne prídu do správy len nejaké čísielka tej pozitivity, ktoré však neviete, čo znamenajú. Neviem, či každému je jasné, čo sú covidové príznaky. Pretože niekto môže mať iba nádchu, niekto má kašeľ, niekto má horúčku. Možno aj toto by sa mohlo lepšie vypracovať," uviedla pre náš denník po účinkovaní v televízii.

Kto ju v spomínanej relácii mal možnosť sledovať, tomu zaiste neušlo, že na rozdiel od jej predošlých mediálnych vystúpení, pôsobila tentoraz až nápadne pokojne, reagovala so stíšeným hlasom a vyhýbala sa akýmkoľvek sporom a hádkam s debatujúcimi kolegami, ktorými boli Peter Pčolinský zo Sme rodina a Juraj Krúpa z OĽaNO. Zmenu správania a vystupovania nám napokon aj sama potvrdila.

Zároveň však dodala, že sa verejnosti ani veľmi nečuduje. Celý manažment pandémie je totiž podľa nej zo strany vlády zlý a chaotický. „Jednoducho celá pozornosť sa sústredila na očkovaciu lotériu a na vyzývanie k očkovaniu. Očkovanie je fajn, dajte sa zaočkovať. Ale to nie je ten najväčší problém. Najväčší problém je, že žiadnu inú informáciu ľudia nedostanú," kriticky odkazuje.

Ako sama uviedla, našťastie má veľa známych lekárov, ktorým sa vedela ozvať a zistiť, ako má zachrániť nielen svoje zdravie, ale aj zdravie svojej malej dcérky. „Ale nie každý má takú možnosť. To znamená, že z ÚVZ by zároveň mohli poskytovať nejakú službu a oznamovať informácie," navrhuje europoslankyňa.

Beňová za najšťastnejšie nepovažuje ani spôsob odkomunikovania možného lockdownu. „Malo to byť lepšie zorganizované, veď videli že to rastie. Mali povedať, že zostaňte na 20 dní všetci doma. Tu máme pripravené nástroje na podporu podnikateľov, cestovného ruchu, reštaurácií, kaderníctiev," pokračuje v kritike.

„Prichádzajú s tým až teraz a s takýmito výstrelkami, že možno bude povinné očkovanie, možno celoplošný lockdown. Ľudia sú zneistení, idú Vianoce, nikto nevie, na čo sa má pripraviť," dodáva. Zároveň však ako jedna z mála predstaviteľov Smeru-SD súhlasí, že tvrdé reštrikcie sú vraj jedinou cestou z pandémie.

