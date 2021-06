Rádiový moderátor prišiel o život minulý týždeň v stredu na zlyhanie srdca. Pre Slovensko to bola nečakaná správa a mnohí zostali v šoku. Po viac ako týždni sa koná jeho pohreb na ktorý prišlo množstvo ľudí. Medzi nimi aj europoslankyňa Monika Beňová. Tá sa na pohrebe dokonca stretla aj so svojím bývalým manželom. Hoci to veľa ľudí nevedelo s Viršíkom sa poznali. Politička po jeho smrti zverejnila na svojej sociálnej sieti aj dojímavý status. V spomienkach sa vrátila do roku 1996. "V tom čase sme sa pustili do projektu rádia Koliba, kde bol programovým riaditeľom. Julo bol skutočne veľmi dobrý človek. Bol prísny, ale rovnako tvrdý ako na iných bol aj aj na seba," zaspomínala na známeho moderátora.

Je preto prirodzené, že prišla aj na jeho poslednú rozlúčku. Známa politička bola na prvý pohľad veľmi rozľútostená a nevedela sa ubrániť slzám. Strata blízkej osoby ju očividne veľmi zranila.

