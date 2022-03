Známa politička sa na sociálnej sieti pravidelne vyjadruje k aktuálnemu politickému dianiu. Tentoraz však mnohých prekvapila, keď prostredníctvom svojho oficiálneho profilu poslala odkaz kolegom zo strany Smer-SD. Beňová, ktorá je jedna zo zakladateľov a dlhoročná členka strany, sa tvrdo ohradila proti ich nedávnym krokom.

„Som úplne zásadne proti akýmkoľvek čo len náznakom o spolupráci či o nevylúčení spolupráce s Milanom Uhríkom a so ‚stranou‘ Republika. Je to pre mňa osobne ‚no go‘. Verím, že aj pre Smer-SD a jeho členov,“ napísala na sociálnej sieti. „Ak nie, ja zo strany odídem. Náznaky akejkoľvek ‚spolupráce‘ sú pre mňa osobne neakceptovateľné. V hocijakej podobe,“ odkázala Beňová kolegom. Dodala, že zastáva jasný názor aj v otázke vojny na Ukrajine: „Nie je to konflikt USA a Ruskej federácie. Je to útok na Ukrajinu zo strany Putina a jeho blízkych spolupracovníkov.“ Hnutie Republika vzniklo odchodom časti členov opozičnej strany ĽSNS.

Nie je to prvýkrát, keď sa hovorí o odchode Beňovej. Už po parlamentných voľbách v roku 2020 sa pri odchode odídencov okolo Petra Pellegriniho špekulovalo, či europoslankyňa zotrvá v Smere. V minulosti lídra Smeru Roberta Fica (57) viackrát kritizovala. Či tentoraz slová o odchode myslí vážne, sme sa nedozvedeli. Do uzávierky totiž na naše otázky neodpovedala.

Podnikateľ a ďalší spoluzakladateľ Smeru Fedor Flašík so súčasným názorom Beňovej súhlasí. „S fašistami sa nespolupracuje,“ vyhlásil. Podotkol, že europoslankyňa zrejme napísala svoj status aj na základe utorkového vystúpenia europoslanca a lídra hnutia Republika Milana Uhríka v Európskom parlamente. Vo vystúpení vyjadril jasný postoj proti Ukrajine. „Hanba,“ vypískali ho ostatní europoslanci. Podľa Flašíka sa však Smer-SD určite nechystá spolupracovať so stranou Republika. „Pochybujem o tom, že by s tým niekto v strane súhlasil,“ uviedol. Dodal, že zrejme nikto z pôvodných zakladateľov strany by podobnú myšlienku nepovolil.

Podľa politológa Tomáša Koziaka reakcia europoslankyne prišla dosť neskoro.

„Je to téma, ktorá tu rezonuje niekoľko mesiacov. Akoby pani Beňová mala trošku dlhé vedenie,“ zhodnotil odborník. Pripomenul, že Smer sa už v minulosti ukázal na námestiach spolu s Republikou.

Koziak tiež podotkol, že strana Roberta Fica má dlhodobo výroky, ktoré Smer-SD približujú k extrémistickým politickým silám. Podľa Koziaka je preto reakcia Beňovej z jednej strany pochopiteľná. Nerozumie však, prečo na to reaguje až teraz. „Robert Fico a niektorí členovia strany koketujú s extrémistickou rétorikou,“ dodal. Ako príklad uviedol poslanca Ľuboša Blahu. Aká je reakcia Smeru-SD, sme sa nedozvedeli. Strana totiž na naše otázky do uzávierky neodpovedala.

Prečítajte si tiež: