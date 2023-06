Zuzana Čaputová oznámila, že nebude sa opätovne uchádzať o funkciu prezidentky SR. Prekvapila vás táto správa?

- Je to jej rozhodnutie. Nevnímam to ako drámu, ani ako tragédiu pre Slovensko. Myslím si, že to bolo dosť ovplyvnené tým, že pani Čaputová prišla z prostredia iného ako politického, a ten stret s politikou nie je jednoduchý nikde, nielen tu na Slovensku. Človek potrebuje mať nejaké skúsenosti, kým začne zastávať takúto vysokú funkciu. Myslím si, že pre prezidenta všeobecne by bolo výhodou, keby si najprv prešiel aj opozičnými aj koaličnými lavicami a potom išiel na takýto vysoký ústavný post.

Prezidentka Čaputová sa tiež vyjadrila, že „nevládze a nemá dosť síl“. Myslíte si, že je slabosťou ženy vo funkcii priznať, že nevládze? V prípade mužov si totiž nevieme predstaviť, že by odišli z nejakého postu z takéhoto dôvodu.

- Pani prezidentka tak trochu podrazila nohy téme väčšieho zastúpenia žien v politike. Bola to téma, o ktorej sa veľa hovorilo, hľadali sa rôzne riešenia ako dostať viac žien do politiky a výsledok je taký, že dáma, ktorá príde zastávať najvyššiu ústavnú funkciu – aj keď prišla odboku a nebola v politike – oznámi, že nemá na to sily. Ja ju chápem, že na to nemá sily. Politika nie je láskavá, a nie je ani pekná. Taký je dnes svet, ktorý nie je láskavý. Potrebujete mať na túto funkciu aj istú výbavu, ale tú získavate práve v politickom súboji. Pani prezidentka žiadnym veľkým politickým súbojom prejsť nemusela.

Za seba musím povedať, že mi bolo sympatické počas prezidentskej kampane, že aj keď Čaputová už na začiatku čelila posmeškom a vyzývali ju, aby sa vzdala v prospech Roberta Mistríka, nepoddala sa a išla do toho. Tak som si myslela, že bude lepšie pripravená, ale zdá sa, že nie je.

Ženy u nás na vysokých politických pozíciách dlho nevydržali. Nie je to zlý signál pre ďalšie ženy, ktoré by sa chceli v budúcnosti uchádzať o takéto posty?

- Ženy vo vyšších funkciách to majú všeobecne veľmi komplikované, pretože sa na nich upiera viacej kritických pohľadov. Sú kritizované za to, za čo muži bežne nie sú (napr. za svoj výzor, účes, obliekanie atď.). Ono to je náročné, ale je to náročné aj pre ženy v iných oblastiach (pre primárky, vedkyne, riaditeľky škôl atď.).

Politika nie je iba také dočasné riešenie, že odskočím si z niečoho iného a chvíľku budem robiť politiku, lebo potom tá politická práca tak aj vyzerá. Pani prezidentka začala v politickej strane, kde bola veľmi krátko, bola tam hneď podpredsedníčkou, následne bola zvolená za prezidentku a po štyroch rokoch to vzdala.

Nechcem súdiť jej dôvody, určite to nie je príjemné. Pamätám si, keď som začínala v politike mala som nejakých 30 rokov. Nebolo to jednoduché, pretože som mala malého syna a naozaj je to veľmi náročné. Ale keď sa raz rozhodnete, že to je tá cesta, ktorou chcete vykročiť a chcete v nej byť dobrý, tak to stojí aj istú obeť. To by potvrdili aj niektorí mužskí kolegovia. Pre ženu je tá obeť o to väčšia, že stále sa od nej očakáva, že drží rodinu pohromade a má viac času na starostlivosť o deti a domácnosť. Ale ak robíte politiku poctivo, tak toho času máte veľmi málo. Mala som šťastie, že keď Martin mal 10 rokov, tak žila ešte moja mama, takže mohla bývať s nami a mohla mi pomáhať. Ale vidím, aké je to náročné teraz, keď mám Leu.

Samozrejme, že každého z nás sa dotkne, keď si čítate množstvo veľmi nelichotivých, dokonca až nepriateľských komentárov. Toto som sa už naučila za ostatné roky úplne vypnúť. Viem si ale predstaviť, že citlivejšiu a menej razantnú povahu to dokáže vykoľajiť. My ženy sme empatickejšie, citlivejšie, a tak je to správne. Ja som sa nikdy nechcela správať ako muž, alebo sa s nimi porovnávať. Napriek rozhodnutiu prezidentky si myslím, že bude fajn, keď v politike bude stále priestor aj pre ženský pohľad.

Odzneli názory, že za prezidentka opätovne nekandiduje aj z dôvodu výrokov, ktoré odzneli od predsedu Smeru Roberta Fica či od Ľuboša Blahu, ktorí na ňu dlhodobo útočili. Myslíte si, že to prispelo k jej odchodu?

- Toto by mi prišlo ako malicherný dôvod. Útoky na ženy v politike nezačali rozhodnutím pani Čaputovej kandidovať na post prezidenta Slovenskej republiky. Boli tu pred ňou a ostanú aj po nej. Je mi to ľúto, sama som často bola a ešte aj bývam ich terčom. Napríklad, keď pred Prezidentským palácom kričali, že ma treba obesiť. Nemôže sa vás to dotknúť. Máte nejakú vnútornú integritu a nemôžete si teraz povedať: ja chúďatko, čo mi to všetko robia. Tá politika je tvrdá, častokrát nepekná.

Ani mne sa nepáči, keď sa voči sebe – politici všeobecne – správajú spôsobom, ktorí môže iného človeka zraňovať alebo sa ho dotknúť. Ale nepamätám si, že by moji kolegovia útočili na osobnostnú integritu pani prezidentky. Nehovorili nič o jej vlasoch, oblečení, či výzore. Kritizovali jej politické názory, a to je v politike v poriadku.

Vaše meno sa spomína ako o nádejnej kandidátke na post prezidenta SR.

- Nepočula som, že by sa moje meno spomínalo v takejto súvislosti. My sa teraz absolútne sústreďujeme na voľby do Národnej rady SR a vôbec sa u nás nerozoberá téma prezidenta a prezidentského kandidáta.

