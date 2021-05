Monika Beňová je momentálne jednoznačne najznámejšou političkou, ktorá si naplno užíva rolu matky. Už niekoľko mesiacov je totiž mamou dcérky Lei a už 32 rokov syna Martina. Práve ten je pre ňu spoločne s partnerom Ľubomírom hlavnou oporou počas "materskej" dovolenky. To, že má politička so synom skutočne pevný a pekný vzťah, dokázala aj najnovším príspevkom na svojom profile na sociálnej sieti, kde k textu pripojila aj ich spoločné fotografie.

Beňovej syn Martin je mame veľkou oporou. Zdroj: Facebook M.B.

"Milé moje ženy, dnes je Deň matiek a v tomto roku má pre nás doma a najma pre mňa úplne nový rozmer. Mama som už vyše 32 rokov, no dvojnásobná len niekoľko mesiacov. Užívam si to viac, než čokoľvek iné dodnes," napísala rozcítená Beňová, ktorá si zaspomínala aj na svoju mamu: "Ľúbila som moju mamku aj obe moje omiky. Boli každá iná a predsa boli všetky tri veľmi silné ženy. No najma, mali pre nás obrovský kopec lásky." To však nie je všetko, čo svojej mame, ktorá žiaľ už zomrela, odkázala.