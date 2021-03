Je to tu opäť? Zažili pád vlády Ivety Radičovej (64) a majú čo povedať aj k súčasnej politickej situácii. Bývalý minister obrany Ľubomír Galko (53), bývalý podpredseda Vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolf Chmel (82) a expodpredseda NR SR Béla Bugár (62) pre denník Plus JEDEN DEŇ povedali, ako vnímajú vývoj súčasnej koaličnej krízy.

Udrží sa terajší kabinet? To je otázka, ktorú si posledných pár dní kladú nielen politici, ale aj občania. Nákup ruskej vakcíny Sputnik V totiž spustil zatiaľ najväčšiu koaličnú krízu. Politici začali nahlas hovoriť o rekonštrukcii či páde vlády. Hrozbu toho druhého vidí jasne Ľubomír Galko: „To, čo sa teraz deje, považujem za nezodpovedné. Mali mnoho príležitostí na diskusiu a prekonali aj vážnejšie problémy, ako je ruská vakcína,“ povedal.

Igor Matovič to má nahnuté, čím ďalej viac ľudí chce jeho výmenu na premiérskom poste. Zdroj: Jakub Kotian

V súčasnej zlej epidemickej situácii by podľa Galka mala držať pokope nielen koalícia, ale celá politická scéna. „Keď padala Radičovej vláda, bol som osobne pri tom. Všetci sme boli presvedčení, že robíme správnu vec a ľudia to prijmú. Teraz je to rozdielne v tom, že je tu pandémia a zomiera obrovské množstvo ľudí. Vtedy sme si všetci mysleli, že robíme správnu vec, no súčasní politici si musia uvedomovať, že robia zlú vec,“ dodal Galko.

Aj Ľubomír Galko zažil pád vlády. Navyše bol v tom čase členom strany SaS, ktorej sa tento počin dlhé roky pripisuje. Zdroj: Martin Baumann

Exšéf strany Most-HÍD Béla Bugár vidí problém v tom, že strany SaS a Za ľudí nechali koaličné problémy dospieť až do momentálnej situácie. „Ak by sa spojili skôr, dalo by sa minimálne v niektorých veciach docieliť zmenu štýlu komunikácie pána premiéra,“ vysvetlil. Zatlačiť naňho však mali vnútri koalície a nie pred svetlom kamier. „Ak na seba niekto nechá neustále útočiť a nechá tak aj výrok, podľa ktorého je zodpovedný za tisíce mŕtvych, je jasné, že útočník v tom bude pokračovať a bude sa to stupňovať,“ dodal.

