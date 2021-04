Slovná prestrelka medzi Matovičom a Baťom nemá konca kraja. Minister na tlačovej konferencii vyčítal Baťovi jeho statusy na sociálnej sieti, kde manžel šéfky ŠÚKL používa slovné spojenia ako napríklad „psychopat Matovič".

Minister sa vo štvrtok vyjadril aj k tomu, že Baťo je jeho podriadený: „Dúfam, že ním dlho nebude.“ Baťo na možné vyhrážky ostro reagoval. „Nech to skúsi. Stretneme sa na súde. Matovič sa vyhrážal mojej manželke a teraz aj mne. Ten človek sa nevie správať. Jediné, čo dokáže, je šíriť zlosť,“ povedal.

Zo svojho postu by podľa Baťu mal odísť práve Matovič. „Okamžite by mal skončiť vo verejnej funkcii. Nielen za to, čo urobil mojej manželke. Nielen zato, že na ňu poštval ľudí, ktorí sa jej teraz vyhrážajú, ale aj preto, čo urobil a ako sa správal. Igor Matovič patrí do basy,“ vyjadril sa.

Matovič sa počas tlačovej konferencie pokúsil upraviť informácie o kauze Sputnik na pravú mieru. Nevyhol sa počas nej útokom na Baťovcov aj prezidentku Zuzanu Čaputovú (47).