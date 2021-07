Národná púť v Nitre rozvírila mnoho otázok. Dôvodom bol príhovor arcibiskupa Gadeckeho, ktorý predniesol kancelár Biskupského úradu Nitra Marcel Cíbik. Ten bol plný kontroverzných momentov. „Vo svete našich otcov bol homosexualizmus zakázaný a poznačený pohŕdaním a dnes je nielen ospravedlňovaný, ale priamo predkladaný ako chvályhodný,” vyjadril sa Gadecki. V prednese tiež odsúdil umelé potraty, rozvody či vládnuci liberalizmus.

Takéto radikálne vyhlásenia prišli len krátko potom, čo pápež František prijal pozvanie na Slovensko. Práve on je totiž označovaný za istého liberála katolíckej cirkvi, čo dokazuje svojimi výrokmi. „Homosexuáli majú právo byť súčasťou rodiny. Sú to božie deti,” vyjadril sa nedávno na margo registrovaných partnerstiev.

Púte sa pritom zúčastnil aj samotný premiér Eduard Heger (45). K výrokom arcibiskupa sa vyjadril s mierou pochopenia. „Myslím si, že manželský vzťah je asi tým najnáročnejším, ktorý človek prežíva. Práve preto by sme mali do manželstva investovať energiu a neustále ho zveľaďovať. Rozvody ma rozhodne netešia,” povedal pre Plus JEDEN DEŇ. V podobnom duchu sa vyjadril aj k téme potratov. „Ak máme v ústave, že život je hodný ochrany už pred narodením, potom je dobré robiť všetko preto, aby chránený bol. Preto aj v OĽaNO presadzujeme politiku, v rámci ktorej chceme vytvárať podmienky tak, aby nemuselo dochádzať k umelému ukončeniu niečieho života,” myslí si premiér.

Premiér Eduard Heger sa k slovám arcibiskupa nevyjadril kriticky. Zdroj: Jaroslav Novák/ TASR

Bývalý šéf KDH Alojz Hlina (50) bol na púti osobne. S výrokmi Gadeckeho však nesúhlasí. „Z tohtoročného kázania som nemal dobrý pocit. To až ‚príchodom homosexuálov‘ nastal rozvrat našich mravných kompasov ako hovorili na púti?” pýta sa a jedným dychom dodáva: „Možno naozaj nastal čas trochu ubrať, vliať ľudom do sŕdc nádej.”

S obsahom príhovoru nesúhlasí ani europoslankyňa Lucia Ďuris Nicholsonová (44). Tvrdí, že cirkev by nemala rozosievať nenávisť. „Je najvyšší čas na odluku cirkvi od štátu, pretože sa pokúšajú, aby V4-ka nastúpila na cestu Poľska,” hovorí. Pridala sa k nej aj poslankyňa SaS a kritička interrupčných zákonov Jana Bittó Cigániková (37).

Opozičný poslanec Ľuboš Blaha (41) zo Smeru si tiež myslí, že by cirkev mala riešiť iné témy. „Viete, že mám veľké výhrady proti liberálnej propagande a neoliberálnej ekonómii, takže z jednej strany by som mohol súhlasiť. Ale z druhej strany si nemyslím, že by sme mali ako primárne otázky riešiť homosexualitu a podobne,” hovorí.

Poslanec z klubu Sme rodina Martin Borguľa (43) na- opak tvrdí, že s výrokmi hnutie Borisa Kollára (55) súhlasí: „Za nás viem povedať, že my podporujeme tradičnú rodinu, takže z môjho pohľadu vyjadrenia neboli nejaké problematické. Sú v súlade s tým, čo podporuje naša politická strana.”

S otázkami sme oslovili aj Konferenciu biskupov Slovenska, poslancov Juraja Šeligu (30) aj Annu Záborskú (73), no do uzávierky neodpovedali.

K slovám. ktoré odzneli v Nitre počas omše sa kriticky postavil aj politológ Tomáš Koziak, ktorý hovorí o rozvrate spoločnosti na skupiny. „Ak si myslíme, že takéto radikálne vyhlásenia nebudú polarizovať spoločnosť - to je vysoká dávka naivity. Osobne by ma zaujímalo, či to pán biskup rozprával aj preto, lebo toto bol jeho zámer. Pretože od cirkvi by sme očakávali slová zmierenia a tolerancie, ktoré od samých počiatkov hlásala. A táto polarizácia môže spôsobiť, že časť spoločnosti bude čoraz viac žiadať odluku cirkvi od štátu,” hovorí.

