Bývalý prezident a spoluzakladateľ neziskovej organizácie Dobrý Anjel Andrej dnes oslavuje 60 rokov. Pri tejto príležitosti denníku Plus JEDEN DEŇ ochotne prezradil, na akú oslavu sa večer chystá a vyjadril sa aj k aktuálnemu dianiu na slovenskej politickej scéne. Zvažuje exprezident svoj návrat do politiky?

Andrej Kiska sa na úvod zdôveril s tým, že šesťdesiatka je pre neho číslom, kedy by si už mal uvedomovať svoj vek, hoci sa naň necíti. A ako bude vyzerať oslava jeho jubilea? “Okrem posedenia so spolupracovníkmi z Dobrého Anjela a Romade budem mať malú rodinnú oslavu so svojimi najbližšími budúci týždeň. Žiadnu väčšiu párty nechystám. Večer si chceme s manželkou a deťmi doma štrngnúť. Mám odložené archívne 60-ročné víno, tak som zvedavý, či sa ešte bude dať piť,” pochválil sa Kiska.

Prezradil tiež, že síce má rád darčeky, ale známych poprosil, aby si nelámali hlavu s tým, čo doniesť alebo kúpiť na oslavu. Radšej ich vyzval, aby podporili rodiny z Dobrého Anjela.

Exprezidenta sme sa opýtali aj na to, ako vníma aktuálnu politickú situáciu na Slovensku. “Sklamanie všetkých, ktorí verili, že nová vládna koalícia prinesie zásadné zmeny v politickom živote, je obrovské a uvidíme, aké dopady to bude mať na demokratickú časť spoločnosti v ďalších voľbách,” hodnotí s tým, že najviac ho ťaží tragédia vojny na Ukrajine.

Svoj odchod z politiky však neľutuje. “Môj dobrý priateľ, politik, mi povedal, že ak by som v politike ostal, tak by mi to srdce určite nevydržalo. Myslím, že moje rozhodnutie bolo veľmi správne. Žiaľ, do politiky sa ľudia ako ja príliš nehodia,” konštatoval exprezident.

Na otázku, či sa ho niekto ešte snažil osloviť s ponukou návratu do politiky, odpovedal rezolútne nie. “Ak aj náhodou niekomu takáto myšlienka hlavou preblesla, určte hneď vedel, aká by bola moja odpoveď,” uzavrel Andrej Kiska.