Žiadna extra veľká zmena sa nekoná. Staronovým predsedom SNS sa totiž v sobotu stal Andrej Danko (46), ktorý však sľubuje, že urobí všetko pre to, aby bola strana alternatívou k súčasnej vládnej koalícii. Podľa odborníka sa to však práve pod vedením Danka nepodarí.

Predsedom mimoparlamentnej Slovenskej národnej strany naďalej zostáva Andrej Danko. V sobotu o tom na sneme strany v Liptovskom Mikuláši rozhodli jeho delegáti, celkovo získal 88 zo 126 hlasov. Za jeho konkurenta, Antona Hrnka, hlasovalo 27 delegátov. „Uvedomujem si, že byť predsedom ďalšie štyri roky je obrovská zodpovednosť. Urobím všetko preto, aby SNS bola alternatívou pre voličov a aby sa vzoprela vláde Igora Matoviča, Richarda Sulíka a Borisa Kollára,“ vyhlásil po sneme Danko.

Pre časť SNS je výsledok sklamaním

Hrnko, ktorý bol doteraz podpredsedom SNS, vyhlásil, že aj po neúspechu vo voľbách v strane zostáva. „Musím sa nejakým spôsobom zariadiť tak, aby som bol užitočný. Mám ešte čo povedať na Slovensku a viem ako, kde a kedy,“ skonštatoval. Sobotné voľby podľa neho skončili tak, ako predpokladal. „Celá procedúra bola urobená tak, aby to tak skončilo. Gratulujem pánovi Dankovi k novej funkcii. Myslím si, že to nebude mať ľahké, ale ja pôjdem svojou cestou,“ poznamenal Hrnko. Pripustil, že niektorí členovia SNS po sobotnom sneme zo strany odídu. „Množstvo delegátov hlasovalo v rozpore s tým, aké mali mandáty od svojich členov a predpokladám, že tí členovia zo strany odídu,“ spresnil.

Na snímke Anton Hrnko po voľbe predsedu strany počas snemu SNS, ktorý sa koná v budove mestkého úradu v Liptovskom Mikuláši. Zdroj: Martin Mikláš

Ako povedal predseda Krajskej rady SNS v Žiline Erik Gemzický, Dankovi dalo na sneme hlas 88 zo 126 delegátov. Hrnka podporilo 27 delegátov. Na opätovné zvolenie Danka za predsedu reagovala drvivá časť delegátov za Žilinský samosprávny kraj odchodom zo snemu. Podľa Gemzického snem opustili aj niektorí ďalší delegáti, malo ich byť okolo 50. „Po prehratých parlamentných voľbách, keď SNS dosiahla najhorší výsledok v novodobej histórii strany, sme deklarovali, že musí prísť k vyvodeniu politickej zodpovednosti na čele strany. Ja si svoju prácu v SNS pod takýmto vedením nedokážem predstaviť, budem musieť určite zvážiť svoje ďalšie pôsobenie v strane. SNS stráca svoj národný pilier, ktorý je základom pôsobenia strany,“ povedal Gemzický s tým, že očakáva masívny odlev členov, čo je podľa neho škoda.

Trocha drámy

Na sneme SNS sa udial okrem iného aj jeden zaujímavý, miestami až nepríjemný incident. Ochrankári totiž nepustili do miestnosti, kde sa snem konal, Jána Rohára z mládežníckej organizácie SNS v Senci. „Členskou schôdzou som bol zvolený za delegáta, no vedenie to sabotovalo, nezvolalo okresnú konferenciu a nepotvrdilo ma. Na snem tak išiel delegát, ktorého na členskej schôdzi odvolali. Nemá teda legitímny mandát,“ posťažoval sa po tom, ako ho nepustili ochrankári. Následne na to mu však začal oponovať iný člen SNS, ktorý tvrdil, že klame.

Za klamstvo jeho vyjadrenia označil aj samotný znovuzvolený predseda SNS Andrej Danko. „Ten mladý muž si neuvedomil, že nemohol byť zvolený za delegáta, nakoľko senecká organizácia si už svojho delegáta zvolila pred pár mesiacmi a svoj hlas mu dal aj on sám,“vyjadril sa Andrej Danko pre našu redakciu.

Zároveň poznamenal, že celý snem SNS prebehol mimoriadne dôstojne a k spokojnosti všetkých zúčťastnených. „To, že sa niekoľko delegátov rozhodlo snem po voľbe opustiť, vnímam ako pochopiteľné a prirodzené,“ dodal staronový predseda SNS, ktorého zvolenie však veľmi pozitívne nevníma politológ Radoslav Štefančík. „Nezvíťazil hlas zdravého rozumu, Andrej Danko je svojim konaním a rozhodnutiami zodpovedný za neúspech SNS a nikto iný nemá väčšiu zodpovednosť za úpadok strany, tak ako opätovný predseda. Nemyslím si, že by dokázal strane SNS pomôcť a dostať ju do parlamentu. Včerajšie rozhodnutie povedie k rýchlejšej smrti strany, ktorá bola doposiaľ značkou.“