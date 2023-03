Okrem roztrieštených demokratov sa o spájanie pokúša aj časť mimoparlamentnej opozície. Iniciatívu prevzala Slovenská národná strana, ktorá sa snaží osloviť subjekty pod hranicou zvoliteľnosti do parlamentu. V hre je možnosť spoločnej kandidátky, prípadne väčšieho bloku. Aby toho nebolo málo, hovorí sa aj o spojenectve so Smerom...

Septembrový termín predčasných volieb dáva politickým stranám ešte niekoľko mesiacov na to, aby si premysleli a uzatvorili kandidátne listiny. Kým len nedávno stroskotala spolupráca Mikuláša Dzurindu a strany Modrá koalícia, Hlas-SD uvažuje o spolupráci s Dobrou voľbou, Andrej Danko ako predseda SNS oslovuje ďalšie menšie strany.

„Zatiaľ sme rokovali so stranou Miroslava Radačovského (Slovenský patriot), s komunistami, so socialistami, s Prácou slovenského národa a ešte s Národnou koalíciou. Rozprávame sa buď o vytvorení bloku, alebo o účasti predsedov týchto politických strán na našej kandidátke. Súčasne rokujeme s politickými osobnosťami a s ľuďmi, ktorí chcú zmenu, ale dohodnutú konkrétnu voľbu zatiaľ nemáme,“ priblížil Andrej Danko.

Rokovania medzi SNS a Slovenským patriotom potvrdil aj predseda strany Miroslav Radačovský. „Konkrétne stanovisko však strana Patriot ešte nezaujala. Rozhodnúť o tom musia členovia strany,“ vysvetlil Miroslav Radačovský.

Na otázku, či na kandidátnej listine strany uvidíme aj syna generála Lučanského Adama Lučanského, Radačovský odpovedal: „Pán Adam Lučanský je členom strany Slovenský patriot, aktívnym členom predsedníctva strany, a teda v politike už je. Je tak logické, že so stranou do volieb pôjde,“ potvrdil.

Stále však platí alternatíva, že SNS by sa do volieb mohla spojiť so Smerom. „Snažím sa presvedčiť Roberta Fica a Petra Pellegriniho, aby potlačili svoju nevraživosť a aby vznikol veľký opozičný blok. Na politike Petra Pellegriniho však vidím, že z pozícií, ktoré sme držali, ustupuje a je asi nemožné ho presvedčiť, čo mi je veľmi ľúto,“ povedal o bývalých koaličných kolegoch Andrej Danko.

„SNS je naším partnerom, s ktorým si po voľbách vieme predstaviť úzku spoluprácu. Do volieb však ideme samostatne,“ odpovedal podpredseda Smeru Ľuboš Blaha. Podobný názor má aj europoslankyňa za Smer Monika Beňová, ktorá nepovažuje za zmysluplné, aby sa Smer-SD pred voľbami s kýmkoľvek spájal. Podobne to vidí aj Juraj Blanár: "Prajem SNS, aby získala viac ako 5 % v predčasných voľbách, prípadne aby sa jej podarilo integrovať pronárodné politické strany, ktorých hlasy ináč prepadnú."

Politológ Grigorij Mesežnikov si myslí, že SNS je strana, ktorá svojím účinkovaním v predchádzajúcej vládnej koalícii podkopala svoje šance na to, aby pokračovala ako relevantný partner.

„Pre Smer nemá táto koalícia zmysel. Sú stranou s vlastným voličstvom a dobrými šancami sa dostať do Národnej rady. Načo by vytvárali nejakú koalíciu? Je to iba ružový sen Andreja Danka,“ dodal Grigorij Mesežnikov.

