Ruská invázia na Ukrajine trvá už viac než rok a mnohým sa zdá, že mier je stále v nedohľadne. Analytik Alexander Duleba (56) je však presvedčený, že konflikt by mohol čoskoro vyvrcholiť. Za akých podmienok môže dôjsť k dohode medzi bojujúcimi stranami? Čo znamená, že na Vladimira Putina (70) vydali zatýkací rozkaz? A aký podiel viny nesú na vojne západné krajiny? Odborník odpovedá aj na tieto otázky v rozhovore pre denník Plus JEDEN DEŇ.

Nedávno ste naznačili, že Putin spočiatku mohol veriť predstave, že ukrajinská armáda nebude klásť výraznejší odpor a bojovať sa bude len proti akýmsi miestnym nacistom. Jedna vec je propaganda, no mohol to skutočne vnímať takto?

Na tretí deň vojny mal sám Putin verejný prejav, v ktorom vyzýval ukrajinských vojakov, aby sa pridali k ruskej armáde. A pomohli jej zbaviť sa nacistov, ktorí bojujú. On teda zjavne uveril predstave, že Rusov miestni obyvatelia privítajú s otvorenou náručou a bojovať sa bude len s nejakými "nacistami."

Na základe čoho sa mohol dopracovať k podobnému záveru?

Zrejme sa počas covidu až príliš izoloval. Začal sa stýkať len s veľmi úzkou skupinou ľudí, medzi ktorými boli tajné služby, Patrušev či ruský oligarcha Kovaľčuk, ktorý je známy imperiálny nacionalista. Zhruba toto boli jeho najbližšie kontaktné osoby a predpokladám, že ak by sa Putin stretával so širším okruhom ľudí, zrejme by sa mu to v hlave nenaskladalo až takto hlúpo. Bohužiaľ, výsledkom bolo tragické rozhodnutie, za ktoré Rusko ešte draho zaplatí.

Alexander Duleba - analytik Zdroj: MARTIN DOMOK

Jedna vec je okruh ľudí, s ktorými sa človek stýka, no Putin je prezident Ruskej federácie. Človek s prístupom k množstvu spravodajských informácií, ktorý nemohol byť úplne odtrhnutý od reality.

Ale tieto informácie mu musí niekto interpretovať. Navyše od roku 2014 investovalo Rusko do úplatkov na Ukrajine prostredníctvom FSB viac než päť miliárd dolárov ročne. To je obrovská suma a Putin si zrejme myslel, že u susedov si už kúpil všetko. Políciu, politikov, infraštruktúru... Uveril teda predstave, že vec je vybavená, ľudia ho budú vítať, dokonca, že ukrajinská armáda prejde na jeho stranu a za tri dni bude po všetkom.

Vladimir Putin Zdroj: Maxim Blinov

Medzinárodný trestný súd so sídlom v Haagu vydal v piatok na ruského prezidenta zatýkací rozkaz pre jeho činy na Ukrajine. Ide len o gesto, alebo bude mať toto rozhodnutie aj reálny dosah?

Nie som medzinárodný právnik a k veci sa neviem vyjadriť vecne, no poviem svoj osobný názor. Považujem to za silný signál dovnútra Ruska, ktorý vypovedá najmä o tom, že Putin stráca medzinárodnú autoritu. Ťažko tak môže pre krajinu predstavovať budúcnosť, ktorá by bola v záujme Ruska.

Putin pred pár dňami uviedol, že Rusko na Ukrajine bojuje o svoju existenciu. Pričom práve západné krajiny sa ho vraj snažia "roztrhať." Aká je momentálne situácia v Rusku? Má ešte prezident podporu domáceho obyvateľstva?

Rusi mu stále veria, no v tejto chvíli je v zložitej situácii a svojich ľudí potrebuje motivovať. Najskôr im tvrdil, že žiadna mobilizácia nebude a "špeciálna operácia" potrvá niekoľko dní. Neskôr však zmobilizoval viac než 300 000 mužov. A vojna sa tak priamo dotkla 300-tisíc rodín čo je minimálne milión obyvateľov. Nehovoriac o tom, že Rusi majú veľké straty a dnes už len ťažko niekto zakryje tie obrovské počty rakiev, ktoré sa vracajú do Ruska.

Alexander Duleba - analytik Zdroj: MARTIN DOMOK

Uvedomme si, že jedným z faktorov rozpadu Sovietskeho zväzu bola vojna v Afganistane a padlo tam približne 15-tisíc mužov. V tejto vojne ich padlo minimálne 100-tisíc a domov sa vrátil približne rovnaký počet dokaličených. Putinovi tak neostáva nič iné, než ľudí strašiť. Západ sa snaží vystrašiť jadrovými zbraňami a domáce publikum rečami, že Rusko sa musí brániť, pretože Západ ho chce zničiť.

Ak Putin túto vojnu vníma ako konflikt medzi Ruskom a západným svetom, potom v tom nie je sám. Podobne sa na vec dívajú niektorí naši politici. Ale napríklad aj maďarský minister obrany hovorí, že Ukrajina nerozhoduje o svojom osude a bez vôle USA nebude mier. Nesie z vášho pohľadu západný svet podiel viny na tejto vojne?

