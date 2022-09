Alexander Nejedlý (57), bývalý prezident Hasičského a záchranného zboru a manžel markizáckej moderátorky Danice Nejedlej (50), si nenápadne našiel nový flek. Ako zistil týždenník Šarm, v novej práci spolupracuje aj so známou a úspešnou Slovenkou!

Ako prezident Hasičského a záchranného zboru pôsobil generál Alexander Nejedlý v čase, keď v kresle ministra vnútra sedel Robert Kaliňák. Ten po vražde novinára Jána Kuciaka (†27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej (†27) prišiel o funkciu. Nahradila ho Denisa Saková a pod jej velením slúžil Alexander Nejedlý ešte rok a pol.

V auguste 2019 však sám Hasičský a záchranný zbor opustil. Šuškalo sa, že mu rezignáciu odporučili. „Rozhodne nechcel skončiť svoju kariéru tak, aby ho z funkcie odvolali. Po toľkých rokoch a toľkej robote, čo má za sebou, by to bolo potupné. Verím, že ak to smerovalo k jeho výmene, tak sa dohodol a výpoveď dal sám,“ tvrdil vtedy zdroj Šarmu.

Na druhej strane Nejedlý bol chlap, ktorý nemal problém vysúkať si rukávy a pomôcť ľuďom v núdzi. Hasiči sa pod jeho vedením stali najdôveryhodnejšou bezpečnostnou zložkou v štáte. Zvýšili im aj platy: z 270 eur na 627 eur.

Alexander Nejedlý medzi "svojimi" hasičmi. Zdroj: FB

Tešili sa z budúcnosti

Danica vtedy Šarmu viackrát povedala, že stojí pri svojom mužovi a jeho rozhodnutie rešpektuje. „S manželom sme sa o jeho odchode do výslužby počas posledných rokov rozprávali niekoľkokrát. V tomto rozhodnutí má moju podporu. Som na neho a jeho prácu hrdá. Tešíme sa na budúcnosť, na všetko nové, čo nás čaká. A hlavne, že budeme môcť mať pre seba viac času,“ priznala Šarmu Nejedlá po odstúpení manžela z funkcie.

Klebetilo sa, že by moderátorka dokonca mohla odísť z Markízy a začať s Alexandrom žiť mimo kamier a žiary reflektorov. No zasiahla vtedajšia ministerka Saková, ktorá o skúseného odborníka nechcela prísť. Nasmerovala ho do Prahy, kde sa stal zástupcom ministerstva vnútra na plnenie úloh v oblasti ochrany pred požiarmi, teda akýmsi hasičským a záchranárskym atašé.

