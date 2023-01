Opozičný Smer naďalej odmieta konanie volieb až v septembri. Uviedol to jeho Robert Fico na stredajšej tlačovej konferencii.

Prezidentka Čaputová: Dosluhujúca vláda bude pod mojim drobnohľadom! (január 2022)

Aký termín napokon navrhuje predseda smerákov sa dočítate v glérii.

NÁVRH ROBERTA FICA NÁJDETE V GALÉRII

Fico zároveň kritizoval, že do novely ústavy v súvislosti so skrátením volebného obdobia sa nedostala možnosť referenda. Poukázal na článok ústavy o tom, že suverénom štátnej moci je ľud a že sú to občania, ktorí túto štátnu moc vykonávajú prostredníctvom zvolených zástupcov alebo priamo. "Pre nás je referendum sväté právo ľudí," podčiarkol. Trvá na tom, že občania by mali mať možnosť rozhodnúť o predčasných voľbách v referende.

O termíne predčasných volieb by mohol parlament rokovať už vo štvrtok (26. 1.). V stredu poslanci odsúhlasili novelu ústavy, po ktorej bude možné skrátiť volebné obdobie parlamentu uznesením.