Lučanský sa v roku 1969 narodil v jednej z najkrajších oblastí Slovenska, priamo pod Vysokými Tatrami v Poprade. Po skončení stredného odborného učilišťa chemického sa rozhodol, že svoju kariéru spojí s Policajným zborom. V roku 1989 nastúpil ako frekventant pohotovostného útvaru vtedajšej Verejnej bezpečnosti. Od tej doby kariérne rástol, až sa v roku 2008 stal riaditeľom odboru Stred ÚBOKu, čo je predchodca predchodca Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Popri práci vyštudoval aj Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici.

V rokoch 2010 až 2012 v polícii nepracoval, no po návrate sa veľmi rýchlo dostal do vrcholových funkcií. Napokon bol 1. júna 2018 vymenovaný na post policajného prezidenta. Do funkcie ho vymenovala vtedajšia ministerka vnútra Denisa Saková.

Lučanského to ale k odhaľovaniu a bojovaniu proti organizovanej a nebezpečnej kriminalite ťahalo omnoho skôr. Bol členom tímu, ktorý vyšetroval vraždy mafiánskeho bosa Mikuláša Černáka. Ten si dnes odpykáva doživotný trest. Na 25 rokov bol odsúdený 10. novembra 2009. Od tej doby nevedel prísť Černák Lučanskému na meno.

Bývalý policajný prezident bol aj v tíme, ktorý riešil a dostal za mreže beštiálny gang kyselinárov. Ten začal úradovať na prelome tisícročí. Kyselinári nechali nepohodlných ľudí, prevažne "biele kone", rozpustiť v kyseline, čím si chceli zabezpečiť beztrestnosť. Niet obete - niet vraždy. V rokoch 2006 a 2007 napokon boli dvaja hlavní preživší protagonisti gangu odsúdení na doživotie.

Bývalý policajný prezident Milan Lučanský zomrel 30. decembra vo Fakultnej nemocnici J.A. Reimana Prešov. Zdroj: Facebook / Milan Lučanský

Okrem týchto najznámejších prípadov Lučanský pracoval aj na vyšetrovaní vraždy podnikateľa Jána Kubašiaka a mafiánskej skupiny z juhu Slovenska na čele s Ľudovítom Sátorom. Exšéf polície riešil aj prípad vybuchnutej telefónnej búdky v Žiline, pri ktorej zomreli traja ľudia. Prípad sa stal ešte v roku 1998, vinníkom súd vymeral tresty o takmer dve desaťročia neskôr.

To už bol Lučanský vo vrcholových funkciách. Práve počas jeho šéfovania Policajnému zboru sa rozbehla aj akcia Búrka, ktorá vyvrcholila 11. marca 2020. V tento deň NAKA zadržala a obvinila pre korupciu na súdoch Moniku Jankovskú, Zuzanu Maruniakovú, Mariam Repákovú, Denisu Cvikovú a mnohých iných. Neskôr v kauze Dobytkár obvinili ďalšie osoby vrátane Norberta Bödöra.

Lučanský skončil vo vedení polície k 31. augustu minulého roku. Je pravdepodobné, že aj jesenné akcie ako napríklad Boží mlyn boli rozbehnuté ešte počas jeho pôsobenia vo vedení polície. Na základe výpovedí obvinených v kauze Boží mlyn nakoniec NAKA zadržala začiatkom decembra aj Lučanského v akcii Judáš. 6. decembra ho súd vzal do väzby a 29. decembra sa mal Lučanský v Ústave na výkon väzby pokúsiť o samovraždu. Boj o život prehral o deň neskôr v prešovskej nemocnici. Milan Lučanský († 51) zomrel 30. decembra minulého roku, zanechal za sebou ženu a tri deti.

Vyšetrovanie smrti Lučanského naďalej prebieha. Na január je naplánovaná rekonštrukcie jeho smrti, ktorá by vyšetrovanie mala posunúť ďalej.

