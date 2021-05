Koncom minulého týždňa v popradskom byte bývalého šéfa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislava Zuriana polícia vykonala domovú prehliadku. Počas nej bol v zahraničí, no podľa našich informácií sa už nachádza späť na Slovensku.

Proti Zurianovi mal vo februári vypovedať bývalý námestník Slovenskej informačnej služby Boris Beňa, ktorý je kajúcnikom a spolupracuje s políciou. Práve on má tvrdiť, že šéf NAKA vynášal utajované informácie. V súvislosti s tým polícia koncom minulého týždňa vykonala už spomínanú domovú prehliadku. V tom čase sa však exšéf NAKA nachádzal mimo Slovenska.

"Kontaktovali ma policajti, že mi chcú vstúpiť do obydlia. Neviem, z akého dôvodu, nechcú mi uviesť paragraf ani či som obvinený, respektíve ak som, tak z akého trestného činu. Takže nič neviem," povedal Zurian krátko po obhliadke týždenníku Plus Sedem Dní.

Bývalý policajný funkcionár už vtedy povedal, že na Slovensko sa vráti a plánuje spolupracovať s políciou. To sa, zdá sa, stalo skupočnosťou. Podľa informácií denníka Plus JEDEN DEŇ sa nachádza na Slovensku. V týchto chvíľach by mal mať aj po výsluchu.

Článok budeme aktualizovať.

