AKTUÁLNE Voľby by vyhral Hlas, Matovičov obrovský PREPAD a nástup TEJTO maďarskej strany!

Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v októbri, vyhrala by strana Hlas-SD so ziskom 19,3% hlasov. Na druhom mieste by skončila strana Smer-SD s podporou 15,5 percenta.