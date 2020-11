AKTUÁLNE Vláda zasadá po víkendovom testovaní: Matovič s ministrami rokujú o BUDÚCNOSTI krajiny

Po úspešnom prvom kole celoplošného testovania na koronavírus dnes zasadá vláda, ktorá by mohla dať presnejšie informácie o tom, čo bude s kolom druhým. Dnes by mali byť známe aj presné čísla účasti na testovaní, ako aj to, koľko ľudí bolo pozitívnych.