Referendum o predčasných voľbách nie je v súlade s Ústavou a nemôže sa konať. Oznámil to predseda Ústavného súdu (ÚS) Ivan Fiačan potom, ako túto otázku prerokoval ÚS vo svojom pléne.

Za referendum najviac bojovali strany Smer Roberta Fica a Hlas Petra Pellegriniho. Občanov sa chcú v referende pýtať, či súhlasia s tým, aby sa skrátilo ôsme volebné obdobie Národnej rady tak. Parlamentné voľby by sa tak konali do 180 dní od vyhlásenia výsledkov referenda.

Petíciu za referendum o predčasných voľbách podporilo vyše 585-tisíc ľudí. Zástupcovia petičného výboru odovzdali hárky s podpismi v Prezidentskom paláci 3. mája.

Prezidentka Zuzana Čaputová sa v súvislosti s petíciou za vyhlásenie referenda o skrátení volebného obdobia Národnej rady obrátila s otázkami na Ústavný súd SR. Právnici sa podľa prezidentky nezhodujú ani v tom, ako má byť výsledok referenda uvedený do praxe: „Nie je jasné, že ak by sa referendum konalo a bolo by rozhodnuté o predčasných voľbách, či by to znamenalo, že o tomto výsledku majú ešte hlasovať poslanci, alebo má výsledok referenda priame účinky". Ústavný súd sa mal zaoberať otázkami, či navrhované referendum je, alebo nie je v súlade s ústavou a ako majú postupovať príslušné ústavné orgány po platnom referende.

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) v stanovisku k rozhodnutiu Ústavného súdu uviedla, že ho rešpektuje. "Boli sme však pripravení považovať rozhodnutie občanov v referende za záväzné a podľa neho aj v parlamente hlasovať," píše sa v reakcii strany. Predseda mimoparlamentnej strany Hlas Peter Pellegrini rozhodnutie ÚS označil za facku slovenskej demokracii a ľudom. "Je formálne právnym verdiktom, ktorému chýba demokratický duch, a nesie v sebe nebezpečný precedens do budúcnosti," reagoval šéf Hlasu.

Strana Smer-SD vyhlásila na tlačovej konferencii, že berie rozhodnutie ÚS na vedomie, ale s ním nesúhlasí. "Plnú zodpovednosť za tento stav má prezidentka Slovenskej republiky. Pani Čaputovej nikto neprikazoval obracať sa na ÚS, prezidentka chcela pomôcť tejto vládnej koalícii, pretože chcela aby vládna koalícia získala 60 dni, to je lehota v ktorej rozhoduje Ústavný sud, lebo sa domnievala, že situácia sa utíši, a keby sud rozhodol o možnosti konania referenda, tak by ľudia nedošli v potrebnom počte," povedal šéf Smeru Robert Fico.

S obvineniam na adresu prezidentky reagoval aj predseda vládneho hnutia OĽANO Igor Matovič. Konanie Čaputovej tvrdo skritizoval a označil ho za zlomyseľné.

Mohlo by vás zaujímať: