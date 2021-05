Bývalý šéf NAKA Branislav Zurian tvrdí, že stále nevie, z čoho je obvinený. Uviedol to v rozhovore pre TV JOJ. Zurian tento týždeň podal trestné oznámenie, v ktorom tvrdí, že minister financií Igor Matovič (OĽANO) mal uskutočniť „barter“ s vedením Slovenskej informačnej služby. Myslí si, že by jeho obvinenie mohlo súvisieť práve s týmto trestným oznámením.

"Môžem kľudne potvrdiť, že ten barter spočíval v tom, ako mi povedal Beňa, že Makó mal vydierať v tom čase pána Hegera. Mal ho vydierať v súvislosti so šéfom Tiposu, pánom Kaňkom, ktorý mal byť konateľom nejakej spoločnosti Oliva. Tieto dokumenty mal proti pánovi Hegerovi a v tom čase Makó mal s nimi obchodovať," uviedol pre TV JOJ Zurian.

Boris Beňa mal Zurianovi povedať, že Matovič mal sľúbil SIS zvýšenie rozpočtu o 20 miliónov eur ak vezmú Ľudovíta Makóa do Slovenskej informačnej služby. "Či sa tak stalo, či je to pravda, neviem, ale toto mne Beňa povedal," dodal Zurian, ktorý tvrdí, že tieto skutočnosti nevie ani potvrdiť ani vyvrátiť. Tvrdí, že ich chcel oznámiť policajnému vyšetrovateľovi, to mu však nebolo umožnené. "Myslím si, že z tohto dôvodu je teraz taký problém s mojou osobou,“ tvrdí bývalý šéf NAKA.

V piatok ráno mala u Zuriana doma v Poprade zasahovať polícia. Ten je však v súčasnosti v zahraničí. Bývalý šéf NAKA mal byť podľa medializovaných informácií obvinený zo zneužitia právomocí verejného činiteľa a z ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Obviniť ho mala inšpekcia ministerstva vnútra. Zurian požiadal o uvoľnenie zo služobného pomeru k 15. máju. Z funkcie odišiel na vlastnú žiadosť. Zároveň odišiel aj z polície.