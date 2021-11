Kauza s údajným úplatkom pre Pellegriniho sa prevalila ešte v júli. Líder strany sa kvôli tejto kauze dostavil dnes ráno na NAKA, kde vypovedá ako svedok. Informáciu priniesol portál tvnoviny.sk.

„Nikdy som od nikoho nič nežiadal a nikdy som od nikoho nič neobdržal,“ tvrdí Pellegrini.

Do celej kauzy ho "namočili" kajúcnici František Imrecze, bývalý šéf Finančnej správy a podnikateľ Michal Suchoba. Obaja sú obvinení v kauze Mýtnik. Kým Suchoba spolupracoval s políciou takmer okamžite, Imrecze začal rozprávať neskôr. V kauze je zapletený aj podnikateľ Jozef Brhel, ktorý je už niekoľko mesiacov väzobne stíhaný. No a podľa všetkého by v nej mal figurovať aj expremiér a súčasný predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini.

Imrecze podľa portálu Aktuality.sk tvrdí, že spoluprácu dohadoval na neformálnej večeri s Pellegrinim. „Tak isto sa ma spýtal, či je Michal Suchoba ochotný finančne podporiť, aby sa táto legislatívna zmena zrealizovala, teda konkrétne mal na mysli províziu za to, že bude táto legislatívna zmena zrealizovaná,“ mal povedať bývalý šéf daniarov vyšetrovateľom. Pellegrini mal podľa tvrdení kajúcnikov za úplatok ovplyvniť projekt virtuálnej registračnej pokladnice.

