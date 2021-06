Advokát Martin Ribár si odsedel vo väzbe takmer dva roky. Do väzby sa dostal po výpovedi bývalého klienta a kajúcnika v prípade skupiny takáčovcov. Podstata jeho obvinenia spočíva podľa jeho obhajcu Pavla Antoša v tom, že mal navádzať svojho klienta, aby sa nepriznal k trestnému činu.

"Bolo mi vznesené obvinenie pre 3 skutky. Prvý bol zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Mal som byť osobou činnou pre zločineckú skupinu, svoju činnosť som mal maskovať poskytovaním právnych služieb, mal som usmerňovať zastupované osoby tak, aby nedošlo k ohrozeniu vyššie postavených členov skupiny a skupiny samotnej. Platiť ma mala zločinecká skupina a nie samotní klienti. Druhý skutok bol zločin krivej výpovede a krivej prísahy. Mal som naviesť svedka, aby zamlčal okolnosti jemu známe o trestnom čine, aby nevypovedal o skutočných páchateľoch a objednávateľoch trestného činu. Tretí skutok bol obzvlášť závažný zločin vydierania, kde mi hrozil trest odňatia slobody 20 – 25 rokov až doživotie. Vo vzťahu ku klientovi som mal zabezpečovať jeho mlčanlivosť k ostatným členom skupiny, mal som mu odovzdávať odkazy od iných členov skupiny, aby sa držal pôvodnej výpovede a nevypovedal na ostatných členov skupiny," povedal nedávno v rozhovore pre denník Plus JEDEN DEŇ.

Polícia Ribára zadržala v októbri 2019 v rámci akcie Apač zameranej na členov bratislavskej skupiny takáčovcov. Podľa Ústavného súdu však došlo k porušeniu jeho základného práva na osobnú slobodu a práva na slobodu a bezpečnosť. Najvyšší súd SR mu má zaplatiť aj trovy konania vo výške 687,70 eura

K jeho ústavnej sťažnosti sa pripojila aj Slovenská advokátska komora. Hovorila o podozreniach z potláčania základného práva na súdnu ochranu a riadneho výkonu advokácie. Na jeho podporu vznikla aj iniciatíva za právny štát, ktorú podpísali desiatky advokátov.

Pred niekoľkými týždňami ho však na základe rozhodnutia Ústavného súdu pustili na slobodu, no na krku má stále obžalobu. TO SA VŠAK DNES opäť ZMENILO! Ako potvrdil právny zastúpca zadržaného advokáta Matej Marhavý, jeho klient je opäť v rukách polície. "Momentálne nemám bližšie informácie o dôvodoch zadržania," povedal pre denník Plus JEDEN DEŇ.

Správu budeme aktualizovať.