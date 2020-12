To, o čom sa dlhé dni špekulovalo, sa dnes stalo skutočnosťou. NAKA obvinila bývalého ministra hospodárstva za stranu Smer a dnes poslanca za stranu Hlas Petra Žigu! Mali proti nemu svedčiť obvinení v kauze Očistec a Búrka.

Polícia na sociálnej sieti prezradila, kvôli čomu má Žiga problém: „Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry vzniesol obvinenie za prečin podplácania podľa § 333 odsek 1, odsek 2 písm. b) Trestného zákona poslancovi NR SR, Ing. P.Ž.“ V prípade, ak by poslanca chceli zatknúť, musí to najskôr povoliť samotný parlament.

Žiga obvinenia, ktoré sa v posledných dňoch objavili na verejnosti, rázne odmietal. Dnes napriek tomu zakročila NAKA a poslanca obvinila. Ako prvý priniesol informáciu o jeho obvinení portál aktuality.sk. Bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície Bernard Slobodník mal na polícii povedať, že obvinený Norbert Bödör zaplatil za to, aby vyšetrovanie karuselových podvodov obišlo rodinu Žigovcov. Išlo o vzdialenú rodinu exministra a suma, ktorá sa v tejto spojitosti spomína, je 50-tisíc eur.

Okrem Slobodníka mala proti Žigovi svedčiť aj bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská. Topky.sk prišli dokonca s informáciou, že na exministra podala trestné oznámenie.

K situácii sa už vyjadril aj Žigov stranícky kolega Richard Raši: „Žiga už dávnejšie povedal, že je pripravený vypovedať. Obvinenie je založené len na výpovedi kajúcnika, ktorý chce získať nižší trest. Nemáme dôvod Žigovi neveriť.“ Šéf Smeru Robert Fico si na adresu exministra neodpustil poznámku: „Žiga spolu s ďalšími zradil stranu Smer. Otázky ktoré mi teraz kladiete by mal zodpovedať Peter Pellegrini.“ Pokiaľ ale ide o jeho pracovné výkony, tak si Fico obvineného poslanca zastal: „Je to celé čistá politická objednávka.“

Pre Petra Pčolisnkého zo Sme rodina je dôležité, či je obvinenie založené na dostatočných dôkazoch: „To bude rozhodujúce pred súdom.“ Podľa Pčolinského je na rozhodnutí Žigu, či sa vzdá funkcie poslanca: „Poslanec je neodvolateľný. Mandát môže stratiť až v prípade právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin.“ Poslankyňa SaS Anna Zemanová v tom má jasno: „Je to o tom, že spravodlivosť si nájde každého. Pevne verím, že obvinenia sú adekvátne. Ak príde do parlamentu návrh na vzatie do väzby, tak s tým budeme súhlasiť.“

Správu budeme aktualizovať.

