Bývalý prezident Andrej Kiska tvrdo zareagoval na súčasné dianie okolo bývalých špičiek polície. Poukazuje pri tom na fakt, ako ho mal vydierať expremiér Robert Fico. Naznačuje aj to, že hlavou organizovanej skupiny nemusí byť obvinený Norbert Bödör, ale niekto s oveľa väčším vplyvom!

Exprezident tvrdí, že obvinený bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó potvrdil obludnosť politického procesu voči jeho osobe. Kiska poukazuje na fakt, že sa proti nemu viedli dve vyšetrovania. Pomohol si pritom citáciou z výpovede Makóa: „Ale potom prišlo k stretnutiu s Norom (Bödörom), Tiborom (Gašparom), Robom Krajmerom a Peťom Hraškom a Béďom Slobodníkom, kde sa dohodla stratégia, že sa znova otvoria tieto veci a bude tak vytvorený tlak na Kisku v oblasti politiky.“

To sa podľa exprezidenta aj dialo: „Tlak Fica, Smeru a polície na moju osobu sa neustále zvyšoval, ako sa blížila voľba Ústavných sudcov a parlamentné voľby.“ Polícia vraj neustále menila vyšetrovateľov len preto, aby z niečoho Kisku obvinili. „To sa im aj podarilo. Dnes už je každému jasné, kto dal objednávku a kto bol vykonávateľom,“ tvrdí Kiska na sociálnej sieti.

Bývalá hlava štátu zároveň tvrdí, že vedel o činnosti skupiny okolo Bödöra a ich snahe zdiskreditovať jeho osobu. Povedať mu to mal vysoko postavený človek, no nemal si to vraj ako overiť: „Všetko mali v tom čase pod kontrolou Fico s exministrom vnútra Robertom Kaliňákom.“ Exprezident zašiel ešte ďalej: „V kontexte výpovede Makóa dostávajú esemesky, ktoré mi posielal expremiér Peter Pellegrini jasnejší význam.“ Pellegrini mal esemeskami reagovať na Kiskove správy, prečo sa ho snaží Fico vydierať, ako ho nepošle na Ústavný súd (ÚS). Fico vraj chcel byť dokonca predsedom ÚS!