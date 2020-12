Naozaj to takto fungovalo? Bývalý šéf Kriminálneho úradu Finančnej správy (KÚFS) Ľudovít Makó spolupracuje s políciou a momentálne sa zdržuje na slobode. Podľa zdroja denníka Plus JEDEN DEŇ má byť pravidelným návštevníkom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v Bratislave, kde má pokračovať vo svojich výpovediach. Z niektorých jeho slov behá mráz po chrbte!

Makó sa mal vo svojej výpovedi rozhovoriť už v novembri tohto roka, s políciou má byť stále v čulom kontakte. Dokonca sa mal presťahovať zo svojho rodinného domu v Jelenci do bytu v hlavnom meste, aby mal bližšie do NAKA, kam vraj chodí aj niekoľkokrát do týždňa. Celý deň tam mal stráviť aj v pondelok. A práve po jeho výpovedi, možno náhodou, spustila NAKA vlnu zadržiavania. Na výsluchu sa ocitol včera ráno aj bývalý policajný prezident Milan Lučanský. Ten je už druhým policajným prezidentom, spolu s Tiborom Gašparom, ktorého polícia zadržala.

Muži zákona sú zatiaľ v poskytovaní informácií opatrní. No v prípade policajných funkcionárov by mohla o dôvodoch zadržania niečo málo prezradiť aj údajná novembrová Makóova výpoveď. Podľa jeho slov mala medzi políciou a nitrianskym oligarchom Norbertom Bödörom fungovať špeciálna skupina, ktorá sa zameriavala na sledovanie vybraných osôb. Tie mal „vyberať“ práve obvinený Bödör, pričom skupinke policajtov, ktorá sa na sledovaní zúčastňovala, mal poskytovať štedré odmeny za nadprácu.

Harmonogram sledovania osôb a zháňania informácií mal mať na starosti bývalý šéf finančnej spravodajskej jednotky NAKA Marian Zetocha, ktorý momentálne sedí vo väzbe. Kto, čo a kde sa robilo, mal Zetocha vyhodnocovať na týždennej alebo mesačnej báze. „Tieto potom prezentoval Bödörovi, ktorý mu za tieto služby vyplatil odmenu,“má tvrdiť Makó. Mal pritom uviesť aj konkrétny príklad, aké cifry si policajti účtovali. Napríklad v jednom prípade sa na akcii zúčastňovali dve osoby počas jedného týždňa. Oligarcha tak mal dostať nasledovné čísla: 7 dní krát 2 ľudia krát 16 hodín denne, to je 224 hodín. Jedna hodina „sledovačky“ mala vyjsť Bödöra na 10 eur. Za vyššie uvedenú fušku tak mal oligarcha zaplatiť 2 240 eur.

Podľa Makóa sa však účtoval aj poplatok jeho námestníkovi Petrovi Slobodovi, a to za riadenie celej akcie. Slobodove požiadavky mala uspokojiť suma od 500 do 1 500 eur. Uvedená akcia sa mala vykonávať asi dva mesiace. Výsledná suma za služby sa tak mohla vyšplhať až na 40-tisíc eur. A to nemuseli byť konečné náklady. Podnikateľ mal svojim ľuďom preplácať naozaj všetko. „Ak napríklad bolo požičané auto z požičovne, aj toto sa platilo. To bolo tiež prirátané k základnej sume. Ak bolo potrebné kúpiť novú techniku, aj to bolo prirátané,“mal vypovedať Makó. Do podobných akcií mal oligarcha investovať naozaj vysoké sumy. Podľa Makóa mal Bödör v roku 2017 dokonca zakúpiť systém, ktorý dokázal sledovať hovory a SMS či vstúpiť do komunikácie iného človeka. „Bol veľmi slabý, nevýkonný, nespĺňal kritéria, a preto ho aj vrátil. Stál asi 120-tisíc eur,“ mal vypovedať Makó.

Ľudovít Makó Zdroj: TASR

Hoci podľa údajnej výpovede Makóa by mohol byť Zetocha vo veľkých problémoch, jeho právny zástupca Ľubomír Hlbočan má opačný názor. „Môj klient nebol vyšetrovateľom ani operatívcom. Nedochádzal do styku so žiadnymi vecami, ktoré sa týkajú takýchto živých vecí, a aj z tohto dôvodu si myslím, že táto väzba je nadbytočná,“uviedol ešte začiatkom novembra.