V kauze Očistec nastal veľký posun. Podľa zdroja denníka Plus JEDEN DEŇ sa totiž jeden z obvinených, Michal Suchoba, priznal.

Podnikateľa Michala Suchobu, ktorý sa stále nachádza v Spojených arabských emirátoch (SAE), dnes vypočúvajú v kauze Očistec, v ktorej je okrem kauzy Mýtnik taktiež obvinený. Ide o výnimočný stav, no vzhľadom k okolnostiam a súčasnej pandemickej situácii, nie je to nič, čo by trestný poriadok nepredpokladal, myslí si jeho advokát Miroslav Ivanovič.

"Výsluch sa bude konať štandardne. Najprv bude prebiehať spontánna časť výpovede, po nej je priestor na otázky vyšetrovateľa a následne otázky obhajcov, ktorí boli prizvaní na dnešný výsluch," prezradil advokát pred výsluchom.

O podnikateľovi Michalovi Suchobovi do spomínaných akcií NAKA väčšina Slovákov nikdy nepočula. Všetko sa zmenilo po jeho obvinení v kauze Mýtnik, keď začali na verejnosť vychádzať indície, že jeho firma Allexis s. r. o. mohla profitovať na zákazkách z Finančnej správy (FS). Má sa to písať aj v uznesení o obvinení, kde sú okrem Suchobu, bývalého šéfa FS Františka Imreczeho a bratov Brhelovcov obvinené aj ďalšie osoby. Práve Imrecze mal mať so Suchobom nadštandardné vzťahy.

Počas policajnej akcie Mýtnik boli v zahraničí hneď dvaja obvinení. Podnikateľ Jozef Brhel sa na Slovensko dostavil, vypovedal pred políciou a následne bol vzatý do väzby. Odtiaľ však putoval pre zlý psychický stav do nemocnice. Suchoba bol počas policajnej akcie v Spojených arabských emirátoch (SAE), kde ho neskôr vystopoval Interpol.

Michal Suchoba vypovedá v kauze Očistec. Zdroj: PZ SR

Bratislavský podnikateľ je však ešte stále v Abú Zabí, kde mu boli zadržané doklady. „Výsluch cez telemost sa týka kauzy Očistec. Klient chce zaujať relevantné stanovisko k veciam, ktoré sú mu kladené za vinu,“ potvrdil jeho advokát Miroslav Ivanovič. To, že je Suchoba obvinený aj v kauze Očistec, pritom nebola známa vec.

Suchoba mal vraj na šéfa Finančnej správy veľký vplyv. Prečo? „Bol som svedkom telefonického rozhovoru, kde Suchoba direktívne prikázal Imreczemu ihneď podpísať – myslím, že to boli dodatky k zmluvám – čo Imrecze aj urobil, a keď som sa ho opýtal na tento spôsob komunikácie, či mu to neprekáža, povedal mi, že má u Suchobu uložené nejaké dividendy a nerád by o ne prišiel,“ mal povedať policajtom exriaditeľ KÚFS. O aké dividendy presne šlo, nie je známe.

