AKTUÁLNE z NRSR: O vydaní Fica budú rokovať do noci! REAKCIA exsmeráka PELLEGRINIHO vás šokuje

Poslanci Národnej rady (NR) budú v diskusii k žiadosti prokuratúry o súhlas s vydaním Roberta Fica (57) do väzby diskutovať až do úplného prerokovania, a to aj po 19.00 h. Plénum to odsúhlasilo v úvode piateho rokovacieho dňa 65. schôdze!