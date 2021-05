Po mimoriadnej schôdzi vystúpil na tlačovke premiér Eduard Heger. „Prišiel som, pretože si ctím plénum Národnej rady a poslancov,“ povedal.

Tvrdí, že chce nastoliť novú kultúru po rokoch, keď bývalá koalícia bojkotovala zasadnutia zvolávané opozíciou. Premiér pôsobil poriadne nahnevane a počas celej tlačovky zvyšoval hlas. Viackrát sa obul do opozície a Fica a tiež povedal, že sa nedá zastrašovať.

Na konci sa vyjadril aj ku kontroverznému tajnému stretnutiu. "Chcem ubezpečiť občanov, že to stretnutie bolo v záujme občanov," povedal premiér. Ak to bude treba, zvolá takéto stretnutia aj v budúcnosti. Opätovne potvrdil, že on bol ten, ktorý toto stretnutie inicioval: "Nemám sa začo hanbiť," dodal.

Na otázku, či by súhlasil s tým, aby prišiel Pčolinský do parlamentu, odpovedal, že "na hypotetické otázky neodpovedá a neurobí tak ani teraz".

