Tibora Gašpara zadržali v súvislosti s podozrením z korupčnej trestnej činnosti. Vyplýva to zo stanoviska Prezídia Policajného zboru. "V skorých ranných hodinách v Nitrianskom kraji zasahovala Národná kriminálna agentúra. Počas akcie s krycím názvom Ezechiel 7 boli zadržané dve obvinené osoby R.S. a T.G., a to v súvislosti s podozrením z korupčnej trestnej činnosti," uviedlo policajné prezídium.

Druhým zadržaným má byť vysokopostavený policajt Romana Stahl.

Vzhľadom k prebiehajúcim zaisťovacím úkonom, vrátane výkonu domovej prehliadky na základe príkazu sudcu pre prípravné konania, nie je podľa polície možné aktuálne poskytnúť žiadne bližšie informácie.

"Vo veci, v ktorej vykonáva dozor prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry, vykonáva v súčasnosti úkony polícia, preto sa k nej nebudeme vyjadrovať," povedala pre TASR hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Jana Tökölyová.

Tibor Gašpar bol policajným prezidentom v rokoch 2012 až 2018. Zdroj: MATEJ JANKOVIC

Obvinený mal byť okrem Tibora Gašpara aj podnikateľ Norbert Bödör. Ako uviedol pre médiá ich advokát Marek Para, podnikateľ zadržaný nebol, keďže je momentálne na dovolenke.

Vypovedať by mohol začiatkom budúceho týždňa, termín sa dohaduje. Tibor Gašpar by mal vypovedať ešte v piatok.

Para hovorí o účelovom zadržaní a obvinení, "akte pomsty". V prípade nevidí žiadne nové skutočnosti. Polícia sa podľa neho opiera iba o výpoveď spolupracujúceho obvineného.

O zadržaní ráno informoval Gašparov syn

„Dnes ráno Čurillovci zadržali môjho otca, Tibora Gašpara. Išlo o zadržanie bez domovej prehliadky, z čoho je jasné, že ide o sólo akciu Lipšicovej ÚŠP a Hamranovej NAKA. Žiadny príčetný sudca by im totiž na takúto „kovbojčinu“ nedal príkaz, a Záleská zrovna po víkende nemôže,“ napísal syn bývalého šéfa polície na sociálnej sieti.

Zároveň dodal, že bližšie informácie poskytne, keď to bude možné.

Bývalý šéf polície bol v novembri 2020 zadržaný Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA) v rámci akcie „Očistec“. Obvinili ho zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, prečinu podplácania a za obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku.

Okrem toho má v septembrových parlamentných voľbách kandidovať za Smer-SD, čo uviedol sám a potvrdil to aj líder strany Robert Fico. Podľa jeho slov je na kandidátke navrhovaný na vysokom mieste.

Fico zúri

Zadržanie kandidáta Smeru-SD je podľa Roberta Fica len prejavom zúfalstva a chrapúnstva NAKA a ÚŠP do posledného okamihu slúžiacich politickému zadaniu zlikvidovať opozíciu. Napísal to na sociálnej sieti v reakcii na Gašparovo zadržanie.

"Toto je dôvod, pre ktorý musel odísť z funkcie Ivan Šimko. Na takýto útok proti najsilnejšej opozičnej politickej strane 6 týždňov pred voľbami neexistuje žiadny iný dôvod, len poškodenie SMERU-SSD a pomsta T. Gašparovi za jeho usilovné odkrývanie špinavostí NAKA a ÚŠP," myslí si Fico.

Celý jeho status nájdete TU >>>

Čaputová reaguje

Zuzana Čaputová následne odmietla tvrdenia Roberta Fica o tom, že by dopredu vedela, či dokonca mala dať súhlas s akoukoľvek policajnou akciou. Podľa jej hovorcu Martina Strižinca ide o "nehorázne klamstvo".

Prezidentka podľa Strižinca zároveň chápe, že je pre Fica nepredstaviteľné, že by polícia mohla fungovať bez politického riadenia, či zasahovania do jednotlivých prípadov. "Prezidentka opakovane tvrdí, že v každej demokracii je stíhanie predstaviteľov politickej opozície citlivá vec, ktorá môže vyvolávať rôzne reakcie, o to viac je potrebné, aby tieto kroky polícia vysvetlila verejnosti v medziach, ktoré jej zákon umožňuje," dodal Strižinec.

Prečítajte si tiež: