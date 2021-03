Kvietika prepustili 11. marca z Ústavu na výkon väzby Leopoldov, no vzápätí ho zadržali a obvinili z ďalšieho skutku. Podľa medializovaných informácií mal Kvietik zobrať úplatok vo výške 180-tisíc eur za sprostredkovanie agrodotácií. Svedčiť majú proti nemu dvaja kajúcnici.

Špecializovaný trestný súd (ŠTS) rozhodoval v tejto veci 15. marca a Kvietika do väzby nevzal. „Sudca pre prípravné konanie ŠTS rozhodol, že obvineného M. K. neberie do väzby a prepustil ho zo zadržania na slobodu,“ povedala vtedy hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. Prokurátor sa ale odvolal a žiadal, aby Kvietik skončil vo väzbe.

To spochybňuje Kvietikov obhajca Dušan Ivan. „Po tom, čo rozhodol Najvyšší súd prepustil Martina K. z väzby, pominuli dôvody väzby, tak opätovné zadržanie môjho klienta a návrh na väzbu znamená, že by súd musel v tej istej veci rozhodnúť opätovne. To právny poriadok nedovoľuje,“ povedal Ivan s tým, že nový skutok, pre ktorý bol jeho klient obvinený, je súčasťou tzv. pokračovacieho deliktu, a tým pádom vraj ide stále o rozhodovanie v tej istej veci.

Dnešného pojednávania sa zúčastní špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, ktorý zastupuje dozorujúceho prokurátora kauzy. Ten má v tomto čase naplánovaný aj iný úkon.

Pojednávanie začaloo 13.00 h. Správu budeme aktualizovať.