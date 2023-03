Expremiér Mikuláš Dzurinda dnes prezradil veľkú novinku. Do politiky sa vracia s úplne novým projektom, vlastnou politickou stranou.

Skupina okolo Mikuláša Dzurindu zakladá úplne novú politickú stranu. Nazývať sa bude Modrí – európske Slovensko. Skupina o tom informovala na pondelkovej tlačovej konferencii.

Expremiér Mikuláš Dzurinda sa vracia do politiky. Zdroj: Jaroslav Novák

Vznikajúca strana má ambíciu predstaviť riešenia problémov spoločnosti vo viacerých oblastiach. "Rozhodli sme sa v našom započatom úsilí pokračovať. Prestávame čakať a sedieť, začíname 'makať' na zbere podpisov," uviedol Ľuboš Schwarzbacher zo vznikajúceho subjektu Modrí - Európske Slovensko. Najskôr plánujú podľa jeho slov vyzbierať podpisy a následne prinášať program a víziu.

Dzurinda priblížil, že chcú byť stredopravou stranou konzervatívno-liberálneho typu. Hovorí o ambícii dlhodobo pozitívne ovplyvňovať vývoj na Slovensku, ale aj v Európe. Podotkol, že chaos uplynulých rokov v krajine by nemal pokračovať.

Spájanie so stranou Spolu nevyšlo

"Mali sme len dve možnosti - rezignovať, alebo zabojovať," poznamenal Dzurinda v súvislosti so situáciou okolo pôvodne plánovaného spájania sa so stranou Spolu. Tá sa už premenovala na Modrú koalíciu, doteraz sa však nekonal ich zlučovací snem. Dzurinda to označil za uzavretú kapitolu. Modrí majú podľa jeho slov pred sebou víziu európskeho Slovenska a plánujú na nej pracovať.

Prvým krokom k realizácii je teraz zbieranie podpisov. Získať ich musí minimálne 10 000. Následne ich musí odovzdať ministerstvu vnútra a požiadať o registráciu. Podpisy chcú zbierať aj elektronicky.