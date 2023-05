Správy medzi obžalovanými v mobilnej aplikácii Threema, výpovede svedkov, odborníkov, bývalej pravej ruky Kočnera Petra Tótha, sprostredkovateľa vraždy medzi Zsuzsovou a vykonávateľmi Zoltána Andruskóa, ako aj iné dôkazy, hovoria jasne. „Kočnerova túžba po pomste je taká silná, že sa jej nikdy nevie nasýtiť. Zsuzsová je bez zábran. Ak treba lákať na nahé fotky, tak to spraví. Ak treba vraždiť, vykoná. Kočner a Zsuzsová sú skazení ľudia,“ zaznelo od prokurátorov pri ich záverečnej reči. Kuciak napísal množstvo článkov, ktoré nepomáhali Kočnerovmu biznisu. Naopak, dnes je v mnohých veciach o ktorých novinár písal obvinený (Donovaly, Technopol, Five Star Residence).

Po viac ako troch rokoch od prvého pojednávania a piatich od vraždy, smeruje súdny proces k záveru. Kočner so Zsuzsovou boli 3. septembra 2020 Špecializovaným trestným súdom (ŠTS) oslobodení spod obžaloby. Najvyšší súd sa ale v júni 2021 nestotožnil s tým, ako ŠTS hodnotil dôkazy, rozsudok zrušil a vrátil na prvostupňový súd. Ten pri druhom kole pojednávaní spojil vraždu snúbencov do jedného procesu s plánovanou likvidáciou prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho, ktoré si mal cez Zsuzsovú objednať tiež Kočner.

„Plne si to uvedomujem, no stále občas príde chvíľka, keď jej chcem zavolať. No potom si uvedomím, že už tu nie je a nikdy nebude,“ povedala pomedzi vzlyky matka zavraždenej Martiny Zlatica Kušnírová na prvom kole pojednávaní dva roky po vražde. Jej rozprávanie plné emócií nenechalo vtedy nikoho v pojednávacej miestnosti chladným. Manželia Kuciakovci na lavici potichu plakali a navzájom sa upokojovali. No vreckovky sa objavili aj v rukách verejnosti. Spoveď matky dokonca otriasla aj Zsuzsovou, ktorá si zahalila tvár a museli jej priniesť magnézium.

Dnes má právo záverečnej reči predniesť okrem iných aj Kočner so Zsuzsovou. V prípade vraždy Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27) je už právoplatne odsúdený sprostredkovateľ Andruskó, vrah Miroslav Marček, ako aj jeho šofér Tomáš Szabó. V prípade objednávky napokon nevykonanej vraždy prokurátorov, sú obžalovaní aj Dušan Kracina a Darko Dragić. Prvému navrhli prokurátori 25 rokov odňatia slobody a druhému 17. Kočner a Zsuzsová si podľa prokurátorov zaslúžia doživotie.

Pojednávanie začalo o 9.00.

Ako prvý dnes predniesol záverečnú reč právny zástupca Kuciakovcov Peter Kubina. Z úvodu apeloval na senát súdu, aby hodnotil dôkazy tak, ako načrtol Najvyšší súd, ktorý po oslobodení Kočnera a Zsuzsovej rozsudok zrušil a prípad vrátil na ŠTS: „Keď aktéri pripravujú vraždu, nepodpíšu o tom zmluvu, neposielajú si faktúru, ale dorozumievajú sa šifrovane.“

Kubina aj zhrnul, prečo je Kočner obžalovaný: „Mal konflikt s Lipšicom, keď bol ten politik a potom zastupoval ľudí, ktorí boli s Kočnerom v spore. So Žilinkom a Šufliarskym mal konflikt kvôli ich práci a Kuciak najvýznamnejšie odkrýval Kočnerovu trestnú činnosť pri vraj podnikaní. Ako sa ukazuje, veľká časť z jeho peňazí bola získaná podvodom.“ Podľa advokáta dokázala sieť dôkazov, ktoré na seba logicky nadväzujú, že za vraždou Kuciaka a Kušnírovej stoja práve Kočner so Zsuzsovou. Medzi najzávažnejšie dôkazy označil výpovede Andruskóa, Kočnerovej niekdajšej pravej ruky Petra Tótha, či rozhovor Kočnera so Zsuzsovou v aplikácii.

Právny zástupca Kuciakovcov povedal ale aj jednu závažnú skutočnosť, ktorá sa doteraz na súde veľmi nepreberala, lebo Kušnírová mala byť zavraždená kvôli tomu, že bola v zlom čase na zlom mieste a nebola cieľom ohavného skutku: „Kočner si lustroval v sociálnej poisťovni aj Kušnírovú. Odkiaľ o nej vedel? Veď nebola vôbec známa. Preto si bol vedomý, že keď to bude potrebné, tak bude zavraždená aj ona. Kočner nemá problém vraždiť aj rodinných príslušníkov. Veď Žilinku chcel dať zlikvidovať aj s jeho rodinou.“

„Žiaden rodič by nemal prežiť svoje dieťa. Rodičia Jána a Martiny zažili najhoršie, čo sa mohlo stať. Prišli o to najcennejšie,“ povedal Kubina. Pri jeho slovách matka zavraždenej Martiny Zlatica Kušnírová plakala, Kuciakovci počúvali so sklonenými hlavami. „V mene poškodených žiadam pre rodičov Kuciaka jeden milión eur, pre každého 500-tisíc eur od Kočnera a Zsuzsovej nerozdielne a spoločne,“ povedal Kubina.

Druhý právny zástupca poškodených Roman Kvasnica prečítal z Threemy doteraz nezverejnený Koćnerov rozhovor s inou osobou cez aplikáciu Threema, kde Kočner priznáva, že nepríde na nejakú aukciu, lebo sa o ňu zaujíma "zmrd" Kuciak. Kvasnica pripomenul, že Kočner odvolal sledovanie Kuciaka po tom, keď na neho nevedeli nájsť žiadnu špinu: „To bolo v čase, keď začalo chodiť do Veľkej Mače (v tejto obci mali snúbenci dom, kde boli zavraždení) vraždiace komando, aby si obhliadli miesto spáchania skutku.“

AKTUÁLNE ZÁBERY ZO ZÁVEREČNEJ REČI, VYPLAŠENÝ POHĽAD ZSUZSOVEJ A KOČNEROV ÚŠKRN SI POZRITE V NAŠEJ GALÉRII.

Kvasnica poukázal aj na obrovské nedostatky a zmeny výpovedí oboch obžalovaných. O dni po vražde, kedy si mali stretnúť v Bratislave (Zsuzsová je z Komárna) a napísať si „Som tu“ a „Ja tiež“, Zsuzsová v minulosti vypovedala, že Kočnerovi oznámila, že je v Auparku, no nestretli sa. Nedávno povedala, že taká komunikácia neprebehla. Kočner komunikáciu pre zmenu vysvetlil tak, že si správami dali na vedomie, že sú obaja pripojení v aplikácii Threema. Práve deň po vražde mal Kočner odovzdať 50-tisíc eur pre Zsuzsovú, ktorá ju zaniesla Andruskóovi. Kvasnica poukázal aj na to, že Kočner sa zaujímal o priebeh vyšetrovania vraždy a získaval si z polície informácie: „Dúfam, že sa raz dozvieme, kto mu vynášal informácie.“

„Dovoľte mi poukázať na rozhodnutie Najvyššieho súdu (NS), ktorý prípad vrátil na ŠTS,“ povedal Kvasnica k záveru. Následne odcitoval z uznesenia NS najdôležitejšie veci: ŠTS nebral správne súvisiace dôkazy ktoré na seba nadväzovali ako celok, správy z Threemy nehodnotil v súvislosti s inými dôkazmi, Andruskóovu a Tóthovu výpoveď považoval ako nedôveryhodnú.

Rodičia zavraždených snúbencov sa na úvod záverečných rečí obžalovaných a ich obhajcov nedostavili. Kočnerov obhajca Marek Para na začiatku svojho prednesu skonštatoval, že bude čítať 103 bodov. „Prokurátori nedokázali preukázať odovzdanie peňazí medzi Kočnerom a Zsuzsovou,“ povedal na úvod obhajca.

„Lipšic zastupoval Kočnerovu protistranu v kauze Technopol ako jeden z mnohých advokátov, to by nebolo ani na slovný konflikt, nie ešte vraždu. Kočner nemal dôvod zavraždiť ani Žilinku a Šufliarskeho,“ tvrdí Para. Pomohol si tým, že Kočner mal dať podľa obžaloby zavraždiť Šufliarskeho približne dva týždne pred svojim zadržaním v kauze zmenky: „On o tom ale nevedel, tak prečo by ho dal zabiť?“ Pravda je ale taká, že Kočner sa už dávno pred tým sťažoval Zsuzsovej, že Šufliarsky dal pokyn na jeho obvinenie za vyhrážanie.

Para sa snaží rôznymi spôsobmi spraviť Andruskóa nedôveryhodného. Vraj aj Andruskóov list, ktorý sa nedávno našiel, je podvod. Andruskó v ňom písal ešte pred vraždou svojej kamarátke, že sa bojí o svoj život a ak by sa mu niečo stalo, tak ho treba zverejniť. V liste označil Kočnera a Zsuzsovú za objednávateľov vraždy. Mimochodom, Andruskó na list poukazoval už dávno, no až teraz sa našiel. Jeho kamarátka, ktorá medzičasom zomrela, ho totiž pred smrťou dala tretej osobe. Kočnerov obhajca dokonca v spojitosti s vraždou Kuicaka hovorí o brutálnej skupine Sátorovcov. Súvislostiam ako to myslel, už asi rozumie iba on sám. Para napokon navrhol svojho klienta oslobodiť.

Ani po obedňajšej prestávke sa do pojednávacej miestnosti nevrátili rodičia Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Priestor na záverečnú reč dostal Zsuzsovej obhajca Štefan Neszméry. Z úvodu sa aj on snaží spochybniť dôveryhodnosť Andruskóa: „Modifikuje svoje výpovede podľa toho, či je obvinený, obžalovaný, alebo len svedok. Je potrebné pochopiť, ako postupne zapájal do deja iné udalosti a osoby. Prokuratúra si nechce uvedomiť, že jeho nové výpovede podrývajú obžalobu.“ Podľa Neszméryho hovoril Andruskó aj o skutkoch Zsuzsovej vždy inak.

Neszméry rovnako ako Para naznačuje, že fotky Kuciaka, ktoré videl Andruskó pred vraždou, neboli od sledovacieho komanda Mariana Kočnera, ktorému šéfoval Tóth. Obaja obhajcova sa tak snažia reťaz páchateľov uťať práve pri Andruskóovi a nasmerovať súd k tomu, že objednávateľom bol niekto iný ako Kočner so Zsuzsovou. V kauze Kuciak je zatiaľ odsúdený Miroslav Marček na 25 rokov, ktorý sa priznal, že snúbencov zavraždil on. Rovnako na 25 rokov je odsúdený aj jeho bratranec Tomáš Szabó, ktorý ho mal priviesť na miesto činu a po skutku aj odviesť. Andruskó, ktorý je odsúdený na 15 rokov, mal vraždu sprostredkovať medzi Zsuzsovou a bratrancami. Záverečná reč Zsuzsovej obhajcu je podobná ako Parova. Aj on spochybnil Andruskóov list. „Z komunikácie Zsuzsovej s Kočner cez aplikáciu Threema nevyplýva, že by mali stáť za vraždou Kuciaka,“ myslí si Neszméry. „Navrhujem, aby súd oslobodil Zsuzsovú spod obžaloby v plnom rozsahu,“ dodal na záver Neszméry.

Správu budeme aktualizovať.

AKTUÁLNE ZÁBERY ZO ZÁVEREČNEJ REČI, VYPLAŠENÝ POHĽAD ZSUZSOVEJ A KOČNEROV ÚŠKRN SI POZRITE V NAŠEJ GALÉRII.