Chata, v ktorej sa stretával šéf Smeru Robert Fico s podnikateľom Miroslavom Bödörom a ďalšími osobami, priniesla množstvo šokujúcich informácií. Tou najpikantnejšou boli Ficove slová o tom, že mu z kancelárie ukradli 50-tisíc eur a zlaté mince, no on nepodal trestné oznámenie. Po zverejnení videa to však za neho urobil poslanec SaS Ondrej Dostál, ako aj europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová.

Fico sa v dôvernom rozhovore na chate posťažoval, že sa mu počas jeho pobytu na dovolenke v Grécku stala nepríjemná udalosť. „A ešte mi vykradli kanceláriu v Smere,“ povedal Fico Bödörovi, ako prvý o tom informoval Denník N. Bödöra zaujímalo, či nie je páchateľ zaznamenaný na kamerách. Šéf Smeru mu vysvetlil, že prvoradá je opatrnosť: „My máme kameru pred mojimi dverami vypnutú preto, kto chodí do mojej kancelárie. Podľa mňa išli po nejakých papieroch. Ale zobrali mi peniaze, zobrali mi nejaké zlaté mince.“

Neskôr sa verejnosti priznal, že nedôveruje polícii a preto krádež neohlásil: „Nič by nevyšetrili a iba by mi tam nechali mikrofóny.“ To nenechalo chladným Dostála, ktorý sa rozhodol zakročiť a podal rovno dve trestné oznámenia. „Prvé trestné oznámenie sa týka samotnej krádeže. Druhé podozrenia zo spáchania trestného činu neoznámenia trestného činu,“ napísal Dostál na sociálnej sieti s tým, že krádež so spôsobenou škodou nad 26,6-tis. eur je zločinom s hornou hranicou trestnej sadzby 10 rokov.

Polícia začala promptne konať a Fica si pre krádež predvolala už dnes. Po vypočutí pred vyšetrovateľmi však šéf Smeru odpovedal striedmo. Slová šéfa Smeru nájdete v našej GALÉRII.