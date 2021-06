AKTUÁLNE Ex šéf FINANČNEJ správy IMRECZE dnes VYPOVEDÁ: Spustia jeho slová VLNU ZATÝKANIA?

Bývalý šéf FS má dnes vypovedať v kauze Očistec. Podľa informácií denníka Plus JEDEN DEŇ má výsluch začať ráno. Kedy skončí nie je jasné. Piatkové vypočúvanie Imreczeho v kauze Mýtnik trvalo do večerných hodín. Či prinesie jeho výpoveď viac svetla do kauzy Očistec ukáže až čas. Na Imreczeho mal vypovedať bývalý šéf Kriminálneho úradu Finančnej správy (KÚFS) Ladislav Makó, ktorý je v predmetnej kauze rovnako obvinený. Obhajobu bývalého šéfa FS prevzal advokát Miroslav Ivanovič. Ten pritom len nedávano zastupoval obvineného Suchobu.

Spolu s ním a Imreczem sú v Očistci obvinení aj bývalý prezident Policajného zboru SR Tibor Gašpar, nitriansky oligarcha Norbert Bödör, podnikateľ Michal Suchoba, bývalý šéf protikorupčnej jednotky NAKA Róbert Krajmer, exriaditeľ NAKA Peter Hraško, bývalý riaditeľ národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernard Slobodník, bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, bývalý zástupca šéfa finančnej jednotky NAKA Milan Mihálik, bývalý šéf finančnej spravodajskej jednotky NAKA Pavol Vorobjov, Michal Zubčák, ktorý pracoval na Odbore podpory riadenia NAKA.

V kauze Očistec bolo začiaktom novembra minulého roku obvinených 13 osôb

Správu budeme aktualizovať