Bezpečnostná služba Lama SK s úzkymi väzbami na Makóa získala len nedávno zákazky od Slovenskej pošty v hodnote 9,5 milióna eur. Podľa zistení aktuality.sk to však nie je všetko. Na stránkach Úradu pre verejné obstarávanie je informácia o výsledkoch hodnotenia ponúk na prevoz hotovosti pre Slovenskú poštu. Na západe Slovenska zvíťazila Lama SK, ktorá bude peniaze prevážať za 1,733 milióna eur!

Ešte viac peňazí za prevoz hotovosti získa Bonul Miroslava Bödöra, teda firma otca Norberta Bödöra, ktorý má na krku množstvo obvinení v najzávažnejších kauzách. Bonul vyhral súťaž na prevoz peňazí na východe a strede Slovenska. Na strednom Slovensku vyhral s cenou 992 miliónov eur a na východnom s 864 miliónov. Bonul teda získal zákazky v celkovej hodnote za 1,856 milióna eur.

Firmu Lama SK vlastní Boris Reken. Ten je cez viaceré spoločnosti prepojený s Makóom. Napríklad v ABAS CiT Management pôsobil Makó ako konateľ od 4. novembra 2008 do 11. októbra 2011. Reken tu bol konateľ od 28. septembra 2001 do 3. novembra 2008 a potom od 12. októbra 2012. Podobné výmeny zažili aj vo firme ABAS SR Management. V Lame SK má byť finančnou riaditeľkou Makóova partnerka Dagmar Kapustníková.

Na to, aby mohla Lama SK súťažiť o štátne zákazky, musí mať zápis v Registri partnerov verejného sektora. Rekenova firma sa však dala z registra dobrovoľne vymazať vo februári minulého roka. V decembri si to rozmyslela a do takzvaného protischránkového registra sa dala znovu zapísať. Mala by sa teda opätovne preverovať vlastnícka štruktúra. Súd môže rozhodnúť, že zápis Lamy SK nie je úplne v poriadku, čím by firma prišla o štátne zákazky. „Slovenská pošta v priebehu verejného obstarávania môže vychádzať len z aktuálneho stavu splnenia/nesplnenia zákonných podmienok,“ povedala hovorkyňa pošty Iveta Dorčáková.