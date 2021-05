Bývalý predseda vlády SR a súčasný minister financií Igor Matovič (OĽANO) odmietol, že by intervenoval za presun bývalého šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy (KUFS) Ľudovíta Makóa do SIS.

"Nemám s tým nič spoločné," uviedol pred novinármi pred stredajším rokovaním vlády. "Bol som len informovaný, že odchádza z KUFS do SIS,"povedal Matovič. Tvrdí, že medializované informácie prinášajúce stanovisko bývalého riaditeľa NAKA Branislava Zuriana zatiaľ nečítal.

Topky.sk v stredu informovali, že Zurian vo februári podal na bývalého námestníka SIS a kajúcnika Borisa Beňu trestné oznámenie za krivé obvinenia a krivú výpoveď. Podnet sa mal týkať výpovedí Borisa Beňu, podľa ktorých Zurian vynášal tajné informácie.

V trestnom oznámení mal Zurian uviesť aj to, že presun Ľudovíta Makóa do SIS riešil aj bývalý premiér. Boris Beňa mu to mal vysvetliť slovami, že "premiér ho potreboval bez problémov a v tichosti, bez kriku dostať z funkcie od Hegera z Kriminálneho úradu finančnej správy, a tak ich požiadal, aby ho zobrali do SIS. Neskôr mal ísť robiť do Budapešti. Že bol taký barter, aby dobrovoľne uvoľnil miesto riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy".