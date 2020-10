Slovensko prijalo naoko prísne opatrenia, ako napríklad zákaz vychádzania. No zároveň zaviedlo výnimky, akými sú návšteva poisťovne, pošty či dokonca prechádzky. Môžu takéto deravé opatrenia zastaviť šírenie vírusu?

Sprísnenia boli nastavené tak, aby čo najmenej zasiahli ekonomiku. Je to kompromis, ktorý bola schopná prijať vládna koalícia.

Budú sa teda opatrenia v dohľadnom čase musieť sprísňovať?

Môj názor je, že v súvislosti s kombináciou všetkých opatrení je plošné testovanie krok správnym smerom, ale asi samo osebe nebude stačiť v radikálnom boji s pandémiou. V budúcnosti bude nutné hľadať opatrenia, ktoré by čo najmenej zaboleli ekonomiku. Napríklad zníženie mobility v doprave. Tu sme už niečo urobili, stihli sme pristúpiť k uzatvoreniu škôl či niektorých prevádzok. Mobilitu však znižuje napríklad aj toľko diskutovaný zákaz vychádzania. Fíni napríklad urobili taký efektívny home-office, že im to výrazne pomohlo. Možno by stálo za úvahu vyslať niekoho na víkend do Fínska a naučiť sa to.

Znie to veľmi pekne. No máme ešte na tieto opatrné kroky čas? Budú nám v situácii, keď sme vo fáze prakticky nekontrolovaného komunitného šírenia, stačiť?

Súhlasím s vami, že v súčasnosti sa síce urobili isté opatrenia, no keď to porovnáme so Španielskom či s Anglickom, sú omnoho slabšie. Teraz sa v krízovom štábe vedie diskusia o tom, či opatrenia sprísniť plošne, alebo sprísňovať lockdown len v okresoch. Musím povedať, že v štábe sa ozývajú silné hlasy za aj proti plošnému sprísňovaniu. Umením bude čím skôr sprísňovať opatrenia s najmenším ekonomickým dosahom.

To sú ktoré?

Hlavne spomínané zníženie mobility v cestovaní, vo vlakoch, v mestskej doprave, uzavretie škôl od druhého stupňa, prechod na home-office. To všetko by nemuselo mať veľké ekonomické dosahy.

Na moment odbočím k Českej republike. Parazitológ Jaroslav Flégr naznačuje, že v ČR je kolaps zdravotníctva neodvrátiteľný. Čo de facto znamená, že ľudia začnú umierať. Stotožňujete sa s takým názorom?

Myslím, že ešte stále by mohlo byť možné situáciu zvrátiť. Ich nemocničné kapacity sú naplnené na 80%, no vybudovali 2 záložné vojenské nemocnice, čo je dobre. Ak im krajiny európskej únie pomôžu, tak si viem predstaviť, že sa situácia stabilizuje. Ja osobne by som však krajine v takomto stave odporučil urobiť krátky, ale úplný lockdown. Zavrieť všetko a znížiť mobilitu na 10%.

Hovorí sa, že za ČR sme cca 2 týždne. Doteraz krivka vývoja situácie u nás kopírovala tú českú, no v súčasnosti je ešte strmšia. Čaká aj nás kolaps, alebo sa mu so súčasnými deravými opatreniami (spomínané výnimky) dokážeme vyhnúť?

