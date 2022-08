Ani sobotné stretnutie predstaviteľov vládnych strán v hoteli Bôrik neprinieslo posun v riešení koaličnej krízy. SaS aj OĽaNO zotrvávajú na svojich pôvodných pozíciách. Slovensko aj po sobote smeruje podľa všetkého k menšinovej vláde. Prekvapiť môže už len samotný Igor Matovič.

"Spasiteľ, ktorý neznesie podvody, ale státisíce kilometrov na Fábii sú v poriadku", tvrdí na adresu Matoviča Alojz Hlina, ktorý v súčasnosti zastáva funkciu podpredsedu v strane Dobrá voľba. Podľa Hlinu neopustí mesianistický komplex Matoviča ani najbližšie dni.

"Spasiteľ, ktorý vysýpal prázdne fľašky alkoholu zo smetného koša v parlamente, aby ukázal ako poslanci pijú, ale to, že on sám prespal opitý v budove NR SR prikrytý kabátom, to nevadí. Čestný, spravodlivý spasiteľ, ktorý neznesie klamstvo a pri Dankovej diplomovke si išiel hlasivky vykričať, no jeho ukradnutá diplomovka mu nevadí. Uvidíme, čo ešte pripraví, aby slovenský národ pochopil, aké má šťastie, že sa zjavil on - Spasiteľ Matovič", hovorí Hlina. Navonok sa podľa neho predseda OĽaNO snaží vzbudzovať obraz bdejúceho a starostlivého otca vlasti.

"Matovič – tatíček, otec vlasti, ktorý v noci o tretej počíta platy pre zdravotné sestry a nevďační novinári a iní zapredanci nevedia oceniť jeho obetu", analyzuje obraz ministra financií expredseda KDH.

Prízvukuje však, že ľud si zvolil a tak ľud má. "Politici sú našim obrazom. Matovič bude stáť slovenských občanov poriadne draho. Ťažko predikovať, čo ešte urobí Matovič, keď ani on sám to nevie. Každopádne, bude s tým spojený poriadny rámus. A my si za ten rámus poriadne zaplatíme", uzatvára Alojz Hlina.

