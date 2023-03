Extrémistka Sheila Szmereková dostala začiatkom mesiaca od Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) za svoje činy nepodmienečný trest na tri roky. Mladá žena vyfintená ako na módnu prehliadku, ktorá sa vyhrážala aj prezidentke Zuzane Čaputovej, sa ale odvolala, a teraz tŕpne, ako rozhodne Najvyšší súd. Plus JEDEN DEŇ má k dispozícii rozsudok, ktorý detailne opisuje, čo vlastne Sheila spáchala. Nečíta sa to vôbec ľahko.

Zatiaľ neprávoplatne odsúdená za prečin násilia proti skupine obyvateľov, zločin výroby extrémistických materiálov spáchaný formou spolupáchateľstva v súbehu s prečinom násilia proti skupine obyvateľov, zločinom rozširovania extrémistických materiálov, s prečinom hanobenia národa, rasy a presvedčenia a prečinom podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti sa cíti nevinná. „Trvám na svojej nevine,“ povedala na súde Sheila.

Sama pritom na jednom z videí, ktoré zverejnila na sociálnej sieti, naznačuje, že si je vedomá páchania trestného činu: „Robím to rýchlo, aby ma nechytili rovno pri čine. Dôkazy beriem, aby nemali moje odtlačky.“ Na súde prízvukovala, že omočenie a podpálenie Koránu spravila preto, lebo bola od mladého veku zneužívaná a stala sa aj obeťou obchodovania s ľuďmi.

ŠTS ale na to nebral ohľad a odsúdil ju na tri roky nepodmienečne. Trest si má odpykať vo väzení s minimálnym stupňom stráženia. Podľa súdu sa Sheila vyhrážala obyvateľom domu, že to tam podpáli, z čoho prítomné osoby dostali strach. No známejšia je omočením a podpálením Koránu. Na tomto videu okrem iného hovorí o svojom úmysle k moslimom: „Ja som zákon a takisto kat, a bez ohľadu nato, či to bude žena, dieťa, alebo chlap, každého kto sa mi postaví do cesty, bez problémov oddelám.“

No to ani zďaleka nie je všetko. Ďalšie kruté slová, ako aj Sheiline fotky na ktorých vyzerá ako krehká sexi žena, nájdete v galérii.