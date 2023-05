Ódor v relácii RTVS O 5 minút 12 označil za jeden z najvypuklejších problémov stav verejných financií. „Verejné financie nevyzerajú celkom dobre,“ poznamenal.

„Európska komisia dala svoju prognózu, kde Slovensko má najvyšší deficit v tomto aj budúcom roku. Dlhodobá udržateľnosť verejných financií je vo vysokom riziku aj podľa komisie, aj podľa rady pre rozpočtovú zodpovednosť,“ konštatoval premiér, ktorý problematicky vníma aj legislatívnu smršť s návrhmi, ktoré majú dosah na verejné financie. „Každý deň rokovania v parlamente hrozí zhoršenie deficitu i prijatie nekvalitnej legislatívy,“ upozornil premiér, ktorý verí, že napokon u poslancov zvíťazí zodpovednosť za krajinu.

„Pred voľbami určite nikto z politikov neprizná, že verejné financie sú v zlom stave, ale to, čo chceme pripraviť, sú možnosti pre novú vládu, ako robiť ozdravný plán,“ doplnil. Denník Plus JEDEN DEŇ vo veci oslovil aj expremiéra a exministra financii Eduarda Heger, ktorý však do našej uzávierky nezareagoval.

Ódor sa kriticky vyjadril aj k stavu implementácie eurofondov. „Čakal som, že to bude zlé, no realita ukázala, že je to ešte o čosi horšie,“ priznal. „Operačný program, ktorý patril pod MIRRI, určite bude vyčerpaný do posledného eura, pretože máme zazmluvnených až 120 % prostriedkov a teraz je na prijímateľoch, aby dokončili projekty, ku ktorým sa zmluvne zaviazali,“ reagovala pre náš denník Veronika Remišová.

Problém vidí exministerka v iných rezortoch. „Napríklad v ministerstve životného prostredia, kde nemajú zazmluvnených ani 100 % sumy, ktorú musia vyčerpať do konca roka,“ uviedla. „Za tri roky nám neprepadlo ani jediné euro, zatiaľ čo predchádzajúcim vládam prepadlo 150 miliónov eur a skrachoval celý operačný program na vedu a inovácie,“ uzavrela Remišová.

„Všetky voľné financie eurofondov sú na MŽP alokované, to znamená, že o nich bolo rozhodnuté. Teraz ešte v niektorých prípadoch prebiehajú verejné obstarávania, preto nie sú podpísané všetky zmluvy,“ reagoval exminister životného prostredia Ján Budaj.

