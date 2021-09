Šéfovi rezortu zdravotníctva vyčíta, že o tejto téme v stredu (6. septembra) informoval nepresne a nejasne, čo podľa Dolinkovej spôsobilo chaos medzi rodičmi i pediatrami. "Vyzývam ministra Lengvarského, aby okamžite uviedol všetky informácie týkajúce správnosti postupu prípadného očkovania našich detí vo veku od päť do 11 rokov na pravú mieru a verejnosti poskytoval len overené a odborníkmi akceptované a schválené informácie," povedala.

Poukázala na to, že Európska lieková agentúra (EMA) zatiaľ očkovanie vakcínou proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti Pfizer pre deti mladšie ako 12 rokov nepovolila. Potvrdil to vo štvrtok (9. 9.) Miroslav Lednár zo spoločnosti Pfizer. Vysvetlil, že pre zástupcu držiteľa registrácie na Slovensku je určujúcim dokumentom text schválený zo strany EMA, konkrétne ide o súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC).



Terapeutická indikácia hovorí podľa neho o tom, že očkovacia látka Comirnaty je indikovaná na aktívnu imunizáciu na prevenciu ochorenia COVID-19 spôsobeného vírusom SARS-CoV-2 u osôb vo veku 12 rokov a starších. "Použitie tejto očkovacej látky má byť v súlade s oficiálnymi odporúčaniami," zdôraznil. Na tento problém sa odvolala aj mimoparlamentná SNS, podľa ktorej by mal Lengvarský rozhodnutie o očkovaní vo vekovej skupine od päť do 11 rokov zrušiť.

Hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová v piatok povedala, že očkovanie pre túto vekovú skupinu bude na Slovensku možné na základe povolenia ministra zdravotníctva. "Očkovanie bude môcť byť realizované na žiadosť rodičov pri vysoko individualizovanom prístupe zohľadňujúc riziko a benefit očkovania dieťaťa. Očkovanie sa odporúča u rizikových detí, u ktorých by prekonanie ochorenia COVID-19 mohlo viesť k vážnemu poškodeniu zdravia, prípadne zhoršeniu základného ochorenia," reagovalo Ministerstvo zdravotníctva.

Konkrétne má ísť o žiadosť o povolenie na používanie neregistrovaného lieku. Povolenie na očkovanie má byť podľa hovorkyne rezortu tiež na základe odborného stanoviska Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). To v odbornom stanovisku pre ministerstvo pomenovalo potenciálne prínosy a riziká. "Očkovanie v tejto vekovej skupine je nateraz možné podľa ŠÚKL odporučiť len v individuálnych prípadoch, keď hrozí riziko vážneho priebehu ochorenia COVID-19. Pomer prínosov a rizík pre konkrétneho detského pacienta má posúdiť jeho ošetrujúci lekára," povedala hovorkyňa ústavu Magdaléna Jurkemíková.

Šéf rezortu zdravotníctva v stredu informoval, že od štvrtka (9. 9.) bude možné očkovať aj deti vo veku od 5 do 11 rokov. Zdôraznil, že očkovanie je dobrovoľné, na základe žiadosti rodiča a musí byť schválené pediatrom alebo iným odborným lekárom. Táto požiadavka bola podľa jeho slov vznesená aj z radov odborníkov, pediatrov a iných lekárov, ktorí sa venujú očkovaniu a ochrane detí. Deti podľa neho dostanú iba tretinovú dávku vakcíny. Očkovanie detí Lengvarský odporúča.

