Dal to na pána! Predseda Národnej rady SR Boris Kollár a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak navštívili v sobotu (15. 10) Rimavskú Sobotu, kde vzbudili pozornosť príchodom vrtuľníkom. V meste sa stretli s primátorom Jozefom Šimkom, ktorý šéfuje Rimavskej Sobote už od roku 2010 a kandiduje aj v nadchádzajúcich voľbách. Šimko nedávno vstúpil do poslaneckého klubu Sme rodina.

"15. október 2022 sa zapíše do dejín mesta Rimavská Sobota! Dnešná návšteva predsedu NR SR Borisa Kollára, ako aj ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka znamenala veľmi dôležitý míľnik v histórií nášho mesta," napísal na sociálnej sieti Šimko v súvislosti s návštevou politikov.

Ako ďalej informoval, po prílete na futbalový štadión oboch prijal na Radnici mesta, kde po krátkych priateľských slovách sa presunuli do Mestskej záhrady na Deň s rodinou. Tu spoločne rozdávali cukrovinky pre deti. Šimko o návšteve Kollára uverejnil aj fotografie, kde je predseda parlamentu zachytený po prílete vrtuľníkom. FOTKY KOLLÁRA VYSTUPUJÚCEHO Z VRTUĽNÍKA NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

Nevšedný spôsob prepravy vrtuľníkom sa však nepozdáva lídrovi SNS Andrejovi Dankovi, ktorý to rovno označil za papalášizmus. "Je to bezprecedentný papalášizmus, keď predseda parlamentu použije vrtuľník na politickú akciu svojej politickej strany a podporu svojho kandidáta. V histórii slovenského parlamentarizmu takýto prípad neexistuje," píšu vo svojej reakcii na Kollára národniari. Danko zároveň vyzval Kollára, aby bezodkladne uhradil účet za let vrtuľníkom Ministerstva vnútra do Rimavskej Soboty.

