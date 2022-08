Začiatkom júla dala SaS ultimátum najsilnejšej vládnej strane OĽaNO, že ak sa nepodpíše nová koaličná zmluva do 31. augusta, tak podajú demisiu všetci ministri za liberálov. Obyčajní ľudia sa však k tomu nemajú a vravia, že SaS musí spraviť krok dozadu. Sulík v tom má však jasno: „Máme koaličnú krízu, na ktorej konci bude pravdepodobne to, že ministri SaS odídu z vlády.“ Definitívny rozpad koalície naznačujú aj slová doteraz umierneného premiéra Eduarda Hegera (46): „Brífing strany SaS hodnotím ako verejné oznámenie, že je rozhodnutá položiť vládu.“

Sulík však oznamuje, že odchodom štyroch ministrov za SaS nemusí vládna koalícia OĽaNO, Sme rodina a Za ľudí končiť a môže pokračovať ako menšinová s podporou opozičných poslancov. Treba len nájsť náhrady na ministerstvo hospodárstva, ktoré viedol Sulík, ministerstvo spravodlivosti Márie Kolíkovej (47), rezort zahraničných vecí Ivana Korčoka (58) a ministerstvo školstva Branislava Gröhlinga (48). Otázne je, ako budú zostávajúce koaličné strany náhradníkov vyberať. „Ak by nominovali poslancov, prídu za nich do parlamentu náhradníci. Ak si nebudú istí, že náhradníci budú s nimi, tak pochybujem, že tam dajú niekoho z parlamentu,“ povedal politológ Radoslav Štefančík s tým, že každý jeden poslanec bude musieť byť veľmi lojálny.

Najviac kandidátov na uvoľnené ministerské kreslá je v rezorte spravodlivosti. Najvážnejšími z nich sú tieňový minister spravodlivosti za OĽaNO Milan Vetrák (47) a Juraj Šeliga (31) zo Za ľudí. Podľa Štefančíka patrí tento rezort strane Za ľudí: „Uplatnili by si na neho právo, ale Šeliga sa vyjadruje, že nechce vládu za podpory ĽSNS, takže on to asi nebude, aj keď z odborného hľadiska by bol najprijateľnejší,“ mieni Štefančík. Politológ Tomáš Koziak sa tiež domnieva, že ak post ostane strane Za ľudí, tak Šeliga bude najprirodzenejšia voľba.

