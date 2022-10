Ak sa NESCHVÁLI štátny rozpočet, treba ísť do PREDČASNÝCH VOLIEB: Kollár rokoval s TARABOVCAMI! ×

Ak sa neschváli štátny rozpočet, treba ísť rýchlo do predčasných volieb. Do ich termínu by musela opozícia garantovať podporu návrhov na pomoc ľuďom. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to povedal predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár.