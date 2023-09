Kto by nevedel, že tento článok je o poslancoch Národnej rady, mohol by si myslieť, že číta knihu s humorným až absurdným nádychom. V aktuálnom volebnom období sme sa totiž v parlamente dočkali naozaj nevídaných vecí. Poslanci ale vyvádzali aj mimo parlamentu, a mnohí boli dokonca obvinení. Oproti tomu pomerne vtipne vyznie správanie Romany Tabák, "obchytkávanie v parlamente", či zdvihnutý prostredník Roberta Fica.

Všetko odštartoval už krátko po voľbách práve šéf Smeru. Poslanec OĽaNO Jozef Pročko na jednom z prvých zasadnutí parlamentu upozornil, že Fico je pravdepodobne opitý a navrhol, aby boli v pohotovosti zdravotné zložky. „Fico má aj zdravotné problémy,“ dodal Pročko. To nenechalo chladným Fica, ktorý mu ukázal prostredník. Incident vraj pokračoval aj v bufete, kde sa mal dostať Pročko do fyzickej potýčky s podpredsedom Smeru Ľubošom Blahom. „Som u lekára a ešte dnes podám trestné oznámenie,“ povedal vtedy pre TV Markíza Blaha. Pročko fyzický atak poprel.

Zábavnejšia bola ale roztržka medzi Romanou Tabák a Miroslavom Sujom. Ten sa počas schôdze postavil za rečnícky pult a ospravedlňoval sa poslankyni: „Ospravedlním sa poslankyni Tabák za informáciu o predanom zápase, ktorá sa nezakladala na pravde. Šlo o druhú tenistku a Romana Tabák bola v tom článku spomínaná len ako manekýnka.“ To sa bývalej tenistke nepáčilo ešte viac a začala hotová groteska. Tabák prišla za Sujom k rečníckemu pultu a chcela ho odtiaľ vytlačiť. Predseda parlamentu Boris Kollár sa snažil situáciu upokojiť. „Pani poslankyňa nemôžete chodiť za rečnícky pult a ani obchytkávať pána poslanca,“ povedal Kollár so smiechom. Nepomohlo a predseda parlamentu musel schôdzu prerušiť.

Ak by si niekto myslel, že oba tieto príbehy patria skôr do nejakého komediálneho seriálu, tak by nebol ďaleko. Líder SaS Richard Sulík zašiel ešte ďalej a účinkujúcich v reality show Geissenovcov prepašoval priamo do parlamentu. Milionárska rodina natočila na Slovensku 5 častí svojho seriálu, pričom v nich účinkoval aj sám Sulík: „Samozrejme, že som za to nedostal honorár. Ani som nič nechcel. Každý diel vidí 5 miliónov ľudí po celej Európe a časť z nich si príde pozrieť našu krásnu krajinu.“