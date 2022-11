Minister financií sa domnieva, že zvýšenie platov pre nemocničných lekárov nad pôvodnú ponuku vlády si vyžiada škrty v ostatných kapitolách zdravotníctva, na čo v konečnom dôsledku doplatia pacienti.

Denník Plus JEDEN DEŇ zaujímalo, ktorých konkrétnych oblastí zdravotníctva sa to dotkne a kde to najviac pocítia samotní pacienti. „Vo všeobecnosti platí, že v prípade vyšších výdavkov na platy zdravotníkov ostáva v rámci limitovaných zdrojov menej priestoru na poskytovanie ústavnej aj ambulantnej zdravotnej starostlivosti, lieky či vyšetrenia," reagovalo všeobecným stanoviskom ministerstvo financií s odporúčaním obrátiť sa s ďalšími otázkami na zdravotnícky rezort. „O týchto témach minister zdravotníctva s ministrom financií nediskutoval," odkázala rovnako stroho hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Petra Lániková.

Šéf lekárskych odborov Peter Visolajský je naopak presvedčený, že dohodnuté opatrenia zabezpečia viac personálu pre pacienta, čo je doteraz veľký problém. „Slovensko nemá nedostatok nemocníc ani liekov či prístrojov. Pacientom chýbajú sestry a skúsení lekári," hovorí Visolajský s dôvetkom, že aj v rezorte je možné nájsť dostatok financií na to, aby to slovenskí pacienti nepocítili. „Je nutné si uvedomiť, že pacient nechodí do nemocnice pre pekné priestory, ale za lekármi a sestrami. Ak nám odídu oni, nebudú fungovať ani jednotlivé nemocničné oddelenia," zhodnotil.

„Ak by sa nimi neplytvalo, peniaze sa dajú nájsť priamo v rezorte zdravotníctva. Napríklad, ak by nemocnice nakupovali lieky centrálne, ušetrilo by sa ročne až 30 miliónov eur, alebo ak by sme mali počet a cenu CT a MR vyšetrení ako v Česku, ročne by sme ušetrili 26 miliónov eur. To sú údaje zo štátneho Útvaru hodnoty za peniaze," uzavrel s tým, že podobných príkladov je určite viac.

Matovič v nedeľňajšej relácii RTVS tvrdil, že na rokovaniach s odborármi sa ani raz neriešila lepšia zdravotná starostlivosť, záujmy pacientov, úplatky, lepšie prístroje či lieky na liečbu rakoviny, ale riešili sa iba platy. „Urobili sme zásadný precedens a teraz majú morálne právo štrajkovať sestričky, sanitári, rušňovodiči, zamestnanci v atómovej elektrárni, učitelia, upratovačky či smetiari. Nech nám nechajú odpadky a povedia, že aj oni chcú platy vyššie o 10 percent, ako sú české," dodal minister.

Matovič zároveň pripomenul, že pokiaľ neprejde zákon o štátnom rozpočte, nebude možné splniť ani dohodu s lekárskymi odborármi a zvýšenia platov sa nedočkajú ani ostatné profesie. Azda najviac prekavpil exminister zdravotníctva Rudolf Zajac, ktorý dal Matovičovi v jednej veci za pravu.

