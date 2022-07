AHA, kam si to namierila Čaputová počas horúcich letných dní: Z toho MIESTA pôjdete do kolien ×

Pracovné povinnosti pred časom zaviedli prezidentku Zuzanu Čaputovú (49) do jedného z najkrajších kútov na Slovensku. So svojimi pocitmi a zážitkami sa podelila so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti.